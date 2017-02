Jeune tennisman prometteur

LaSallois de 12 ans s’illustrant sur la scène canadienne du tennis, Jaden Weekes est l’un des 20 étudiants-athlètes boursiers d’une somme de la Fondation de la Palestre Nationale. Il a reçu un chèque de 1500$ dans le cadre de la 3e édition du gala de la Fondation de l’athlète d’excellence.

«C’est un bel honneur. Le tennis est ma grande passion et je rêve d’être un joueur professionnel. J’y crois vraiment et je travaille fort pour y arriver», nous dit le Jaden qui a été reconnu dans la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive, pour encourager la conciliation sport-études.

«Je vais utiliser ma bourse pour améliorer mon jeu, m’entraîner à un haut niveau et aller dans des tournois internationaux», dit-il.

Aux championnats juniors canadiens présentés à Calgary en 2016, Weekes a rivalisé avec les meilleures raquettes au pays et décroché la médaille d’or chez les 12 ans et moins, en simple et en double.

Jaden s’est aussi démarqué sur la scène internationale, notamment en Floride et en Italie.

Ambitions

Même à 12 ans, Weekes souhaite remporter le championnat canadien U-14 qui aura lieu en avril, à Vancouver. «C’est ma première année chez les 14 ans parce que, dans chaque catégorie, tu as le droit à un écart de deux ans», dit le jeune LaSallois.

Doté d’un esprit entrepreneurial, il compte créer un jour sa propre académie de tennis en Floride.

Étudiant en 1ère secondaire au Collège de Montréal, Jaden possède un coup de revers très précis et cherche à améliorer son service et à parfaire ses balles d’attaques.

L’athlète s’entraîne six fois par semaine, à raison de trois heures par jour, au Stade Uniprix de Montréal.