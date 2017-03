Le Centre Action change des vies

La fréquentation du Centre Action de LaSalle, le seul centre de jour bilingue de Montréal pour les plus vulnérables souffrant de déficiences sévères, connait une croissance soutenue. Créé en 1998 avec 10 membres, sa clientèle a grimpé à 150 membres en 2010 et atteint 170 actuellement.

«Certains viennent de Rivière-des-Prairies. Il leur faut deux heures de transport adapté et je les trouve courageux», souligne la directrice du Centre Action, Ilham Bouzouma, impliquée dans l’organisme depuis 14 ans et directrice depuis 2014.

Être membre du Centre Action de l’avenue Dollard ne coûte que 25 $ par année. L’organisme accueille une soixantaine de personnes chaque jour. Dès qu’on franchit la porte d’entrée, tous ont le sourire aux lèvres et l’ambiance est familiale.

«L’objectif est d’améliorer leur qualité de vie et leur autonomie, rehausser leur estime de soi et donner la chance aux membres de s’impliquer dans le processus décisionnel à tous les niveaux», poursuit Mme Bouzouma.

Pour tous les goûts

Le Centre Action offre 28 ateliers gratuits, des activités faisant la promotion de l’inclusion sociale et la participation d’adultes avec capacités motrices ou cognitives sévèrement limitées d’une manière permanente.

«On a un programme éducatif hebdomadaire animé par des enseignants spécialisés des deux commissions scolaires, francophone et anglophone», précise la directrice Bouzouma.

Natation à l’Aquadôme, quilles, ateliers de langues, d’informatique, d’arts plastiques, danse adaptée sur chaise, ne sont que quelque unes des activités qui y sont proposées.

«On a des groupes de discussion. Des gens étaient très timides au début et ne pouvaient pas dire un mot. Au fil des jours, ils expriment leurs points de vue clairement et en toute liberté», témoigne la directrice.

Financement

La Fondation du Centre Action, un organisme de bienfaisance, finance 50% du budget annuel du centre de l’avenue Dollard. «On reçoit 45% de subventions fédérales, provinciales et municipales et un petit pourcentage vient de campagnes de financement», explique Mme Bouzouma.

Fondé par le Centre de réadaptation Constance-Lethbridge de Montréal, le Centre Action est géré par un conseil d’administration et compte six employés permanents, huit enseignants offrant des cours, en plus de nombreux bénévoles et stagiaires. Trois préposées aux bénéficiaires voient à l’hygiène des membres.

En chiffres

47 citoyens bénévoles

28 stagiaires

7200 heures de bénévolat,

90% des membres vivent de l’aide sociale

50% habitent des logements subventionnés