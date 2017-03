Un LaSallois rafle le Prix des libraires du Québec

L’auteur Patrick Isabelle de LaSalle a remporté le Prix Jeunesse des librairies du Québec qui s’accompagne d’une bourse de 2000$ du Conseil des arts de Montréal, dans la catégorie 12-17 ans, pour son roman «Camille».

«Je me pince pour être sûr de ne pas rêver. Comme j’avais déjà remporté en 2014 pour mon roman »EUX », je ne m’attendais pas à gagner. Moi qui avait l’impression que »CAMILLE » était passé inaperçu à sa sortie, je me trompais», confie Patrick Isabelle.

L’auteur a quitté son emploi de libraire pour se concentrer à l’écriture. «Je peux désormais m’offrir ce luxe. Dans les prochains mois, je vais rencontrer des jeunes dans les écoles pour parler de mes livres», déclare celui qui participera au Festival Métropolis Bleu, un événement littéraire, du 24 au 30 avril.

Histoire touchante

Avec son roman de 320 pages, Patrick Isabelle creuse le thème de la violence et nous plonge au cœur d’une famille brisée où abus et amour forment un cocktail explosif difficile à comprendre de l’extérieur.

Il raconte l’histoire de de la jeune Camille, qui grandit dans un univers de tensions, de craintes et de désirs. Elle est témoin de disputes et de réconciliations de ses parents, mais aussi la cible des excès de rage de son père.

À l’école, elle doit cacher son corps marqué, couvrir ses jambes et ses bras. Souvent, elle voudrait s’effacer, disparaître. Ces confidences sont distillées par le biais de son journal, dont les passages sont enchâssés dans le roman.

Une nuit, sa mère s’introduit dans sa chambre et, tentant de contenir sa propre panique, lui chuchote de se lever. S’amorce une fuite désespérée qui les conduira en Acadie.

Avec un cousin qu’elle n’avait jamais connu, Camille s’abandonne aux splendeurs du paysage, à la mer et à une complicité qui l’amène à se découvrir. Elle rencontre un garçon dont elle devient amoureuse.

Puis, Camille disparaît. Kidnapping? Suicide? Fugue?

Patrick Isabelle n’en est pas à sa première expérience avec des thèmes semblables reliés à l’adolescence. Il ne craint pas d’aborder de tels sujets délicats. «J’ose en parler sans filtre et Leméac ne me censure jamais. Je reçois des commentaires de jeunes filles qui vivent des situations similaires», dit l’auteur.

L’auteur de LaSalle vient de terminer l’écriture de deux nouveaux romans: «LUI», qui paraîtra cet automne et qui termine le triptyque entamé avec «EUX» et «NOUS», chez Leméac, et aussi, le tome 3 de sa série «HENRI & CIE» chez Fou Lire, devrait paraître à l’automne. Le Tome 2 sera en librairie le 22 mars.

Patrick Isabelle figure aussi dans le collectif «CARTOGRAPHIES II: Couronne Nord» publié aux éditions La Mèche qui vient d’apparaître sur les tablettes des libraires. Il travaille à la traduction d’un roman pour jeunes adultes, d’une Montréalaise anglophone.

Patrick Isabelle habite LaSalle depuis 2011.