Moins de dons mais des finances en santé

Bien qu’il ait reçu plus de 100 dons de moins en 2016 que l’année précédente le parti Pro action LaSalle – Équipe Barbe présente des finances en santé à huit mois des élections du 5 novembre.

Selon les états financiers du parti en date du 31 décembre 2016, la formation de la mairesse n’a aucune dette et possède un actif de 23 151 $.

«Nous sommes en bien meilleure condition, parce que quand nous avons créé le parti avant les dernières élections, nous n’avions pas un sou. Après les élections, nous avions une dette que nous avons payée en 2015», explique le représentant officiel du parti, Jean-François Strouvens, qui devient agent officiel en période électorale.

Dons

En 2016, le parti a reçu 87 dons de 100$ et plus, pour un total de 13 445 $, comparativement à 106 pour une valeur de 17 025 $ l’année précédente.

Le parti n’a reçu aucun don de moins de 100$ en 2016, comparativement à 93 en 2015.

«En 2015, on a fait un déjeuner de financement à 35$ et l’expérience n’a pas été répétée en 2016. Les contributions que nous avons eues, en majeure partie, sont pour le cocktail bénéfice à 100$, sauf des élus qui ont donné 300$ parce que les électeurs avaient le droit donner jusqu’à 300$», explique M. Strouvens.

Nouveaux membres

Tout comme les dons, les adhésions au parti ont aussi été moins élevées en 2016 qu’en 2015.

La formation dirigée par la mairesse Barbe n’a obtenu que 22 nouvelles adhésions en 2016, pour des revenus de 185$, comparativement à 93 inscriptions pour des revenus de 1670$ l’année précédente.

L’adhésion au parti coûte 5$ par année.

Jean-François Strouvens précise que «2015 est l’année où nous avons pris nos premières adhésions. La majorité des gens sont devenus membres pour trois ans. Cette année, tout le monde a juste renouvelé et quelques personnes se sont ajoutées», dit-il.

Le parti compte environ 200 membres et l’équipe d’élus de la mairesse Manon Barbe comprend le conseiller de ville Richard Deschamps et les conseillers d’arrondissement Laura-Ann Palestini, Josée Troilo, Nancy Blanchet et Serge Declos.

Outre le parti Pro action LaSalle, il n’y a que la formation Équipe Denis Coderre qui est représentée à l’hôtel de ville de LaSalle avec la conseillère Monique Vallée.

Les états financiers du parti Pro action LaSalle – Équipe Barbe ont été vérifiés par la firme Senez & Associés CPA Inc.