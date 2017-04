Temps de glace du Boomerang: LaSalle et le Cégep renouvellent l’entente

Les équipes de hockey du Boomerang continueront à s’entraîner et à évoluer au Centre sportif Dollard-St-Laurent, au moins jusqu’en avril 2018.

L’arrondissement de LaSalle vient de conclure une nouvelle entente avec la direction du Cégep André-Laurendeau pour la prolongation d’un an de la convention de location de l’endroit, les temps d’utilisation des glaces et des locaux, les coûts d’utilisation des services et les droits de publicité.

C’est la conseillère d’arrondissement Josée Troilo qui a procédé à cette annonce, rappelant que depuis 2009, le cégep de LaSalle détient une franchise dans la Ligue de hockey collégial division 1.

Même s’il caresse toujours le rêve de construire un jour un nouveau complexe sportif pour les besoins du collège qu’il dirige, le directeur du cégep local, Claude Roy, se dit satisfait de l’entente actuelle avec l’arrondissement.

«C’est un bon deal pour nous comme pour l’arrondissement et les locaux du Centre Dollard-St-Laurent répondent bien à nos besoins actuels».

Environ 510 heures seront facturées annuellement au Cégep André-Laurendeau, selon le taux horaire de 75$, taxes incluses. Un montant de 5100$ plus taxes applicables sera remis le 30 avril 2018 à la Ville de Montréal pour les droits de publicité.

Recettes de location nettes sont estimées à 33 300$:

2017 (mai à décembre): 22 200$

2018 (janvier à avril): 11 100$