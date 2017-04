50 ans de passion sur glace

Samedi soir, comme les 50 dernières années, le Club de patinage artistique de LaSalle présentait son spectacle à l’aréna Jacques-Lemaire. Près de 350 jeunes ainsi que plusieurs invités spéciaux ont offert une prestation haute en couleur pour souligner la fin de la saison, mais aussi l’anniversaire de l’organisme administré par des bénévoles depuis ses tout débuts.

Avant la représentation, les jeunes athlètes étaient fébriles à l’idée de montrer les nouveaux mouvements qu’ils arrivent dorénavant à maîtriser. Les organisateurs, dont la présidente du Club, Amy Yu, «voulaient en mettre plein la vue pour ce moment historique» auquel plusieurs anciens membres étaient conviés.

L’entraîneuse et LaSalloise Andréane Lavallée est impressionnée de savoir que le Club existe depuis aussi longtemps et qu’il a toujours été tenu à bout de bras par le travail acharné des bénévoles. «Sans eux, le patinage artistique à LaSalle n’aurait pas une aussi grande envergure.» La jeune femme, qui y évolue depuis 20 ans, est reconnaissante de leur dévouement.

Invités spéciaux

Plusieurs patineurs étoiles ont présenté un numéro, dont le médaillé olympique Elvis Stojko et le couple champion canadien novice Jamie Knoblauch et Cody Adam Wong. Les médaillés d’or Tessa Virtue et Scott Moir ont dû annuler à la dernière minute en raison du décès d’un membre de leur famille.

Shaw Sawyer, quatre fois médaillé aux championnats canadiens et représentant du pays lors des Jeux olympiques de Turin, en Italie, a sauté sur l’occasion pour rencontrer la relève.

«J’aurais adoré pouvoir échanger avec un professionnel quand j’étais jeune, confie l’athlète, malheureusement ce genre d’initiative n’existait pas.»

Les anciens

Dans l’assistance, on pouvait aussi compter la présence de Pauline et Gérald Fréchette, un couple bien connu dans le milieu puisqu’ils cumulent plus de 25 ans de bénévolat au sein de l’organisme.

Mme Fréchette était contente de voir la prestation d’anciennes. «J’ai assisté aux premiers coups de patin de plusieurs d’entre elles, se souvient l’ex présidente, c’est vraiment émouvant de les voir après toutes ces années.»

Linda Legault, aussi présidente dans le passé, attendait ce numéro avec impatience puisque sa fille, maintenant entraîneuse professionnelle, y participait aussi.

Près de 350 patineurs sur 500 membres du Club de patinage artistique de LaSalle ont présenté leur revue annuelle à l'aréna Jacques-Lemaire.











Bénévoles recherchés

«Sans les bénévoles, le club ne pourra pas continuer à offrir des cours de patinage artistique à bas prix», souligne la présidente des six dernières années, Amy Yu. La popularité du club est telle qu’une centaine d’inscriptions sont refusées chaque année, faute de suffisamment de temps de glace.

L’arrondissement pourrait se pencher sur des solutions afin d’améliorer la situation selon Mme Yu.

Chose certaine, pour sa 51e année d’existence, les lames des patins continueront à glisser aux rythmes des chorégraphies interprétées par les athlètes.