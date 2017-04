Les festivités sont lancées

Les personnes de 50 ans et plus se retrouvent sous les feux de la rampe au Festival de Théâtre et des Arts 2017. Organisé par le Centre du Vieux Moulin, l’événement du week-end sert aussi à souligner son 25e anniversaire.

Durant toute la fin de semaine, la pièce Chez Paul-ette, bière, vin et liqueur sera présentée par la troupe de théâtre du Grand Sault dont l’action se déroule dans une banlieue comme les autres.

Paulo et Réjeanne se préparent pour une épluchette de blé d’inde. Alors que le couple aimerait profiter seul de cette soirée, la mère de cette dernière tentera par tous les moyens d’y être inviter.

Par ailleurs, le spectacle Voyage en chanson est proposé par la chorale du Vieux Moulin qui présentera une programmation variée.

Pour les amateurs d’art, de la sculpture, du tricot, de l’aquarelle et plusieurs autres œuvres artistiques sont aussi exposées gratuitement.

Journée de première

Lors du lancement des festivités, l’assistance, accueillie par un accordéoniste, était invitée à joindre sa voix à celle de la chorale. Hélène Lemieux, la directrice du Centre du Vieux Moulin a particulièrement apprécié cette idée.

«C’était magnifique de voir toutes ces personnes chanter en cœur, ce fût une agréable surprise,» explique-t-elle.

Le public a aussi pu assister à la brève prestation de la professeure d’écriture créatrice et ancienne comédienne de la troupe, Marcelle Rose Presseau qui a raconté une histoire construite à l’aide de titre de pièces de théâtre des années dernières précédentes