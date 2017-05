Les entraîneurs de la NCAA de retour à LaSalle

Les hockeyeurs de 15 à 20 ans qui souhaitent poursuivre une carrière au sein des circuits collégiaux et universitaires américains auront la chance de démontrer leurs talents lors de la 7e édition du camp de hockey Apex qui se tiendra à l’aréna Jacques-Lemaire de LaSalle du 12 au 14 mai.

Le camp comporte des entraînements menés par les entraîneurs de la NCAA, et des matchs sur une période de trois jours, en plus d’un séminaire académique sur tous les prérequis nécessaires pour être éligibles pour la NCAA.

Cinquante-sept joueurs ayant participé au camp Apex depuis 2011 s’alignent maintenant ou ont des engagements avec des équipes de la NCAA.

Une douzaine d’entraîneurs de la National Collegiate Athletic Association seront sur place afin de guider et d’observer les jeunes hockeyeurs.

Les directeurs du camp Apex, Claude Morin et Philippe Roy, tous deux anciens joueurs de la NCAA, gradués de l’Université Clarkson, organisent ce camp annuel.

«Notre objectif est de continuer à faire connaître l’option de la NCAA aux jeunes du Québec. Les commentaires positifs des joueurs et des parents qui ont pris part aux derniers camps nous ont convaincus de répéter l’expérience encore cette année», mentionne Claude Morin, aussi responsable des sports au Cégep André-Laurendeau.

Pas moins de 107 joueurs ont pris part à ce camp d’évaluation l’an dernier.

«Il y a beaucoup de joueurs de talent au Québec et la majorité connaît peu l’option du hockey universitaire américain. C’est une opportunité pour nous d’identifier de nouvelles recrues, de se faire connaître et de présenter nos programmes aux joueurs et aux parents», mentionne Philippe Roy.

Entraîneurs au camp Apex

Phil Roy – Clarkson

Ben Guité – Maine

Rich Metro – Lake Superior State

John Rose – Dartmouth

Trevor Large – Canisius

Greg Gardner – Mercyhurst

Curtis Carr – Merrimack College

Mike Field – Arizona State

Junior Lessard – Minnesota Duluth

Bob Emery – Plattsburgh

Chris Bernard – Potsdam State

Neil Sinclair – Middlebury

Ed Gosek – Oswego State

Ed Harding – Southern Maine