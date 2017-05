Aquadôme fermé cet été: 2,8 M$ de travaux à réaliser

Pendant que les piscines extérieures de l’arrondissement de LaSalle fonctionneront à plein régime, l’Aquadôme subira des travaux de réfection majeurs qui entraîneront la fermeture du complexe aquatique de juin à septembre.

Les travaux, totalisant 2,8 M$, visent à remplacer les systèmes de filtration et de déshumidification, à restaurer les vestiaires, l’entrée principale et l’aire de restauration, et à repeindre l’espace des deux bassins et l’entrée du complexe qui renferme le plus gros bassin de LaSalle.

L’arrondissement de LaSalle et la Ville de Montréal investissent tous deux la somme de 1,4 M$ dans les travaux du complexe aquatique qui porte depuis 2014 le nom de Michel-Leduc.

«La réouverture est prévue en septembre pour la session d’automne, mais on ne connaît pas encore la date exacte», précise Caroline Elliott, porte-parole de l’arrondissement.

Par conséquent, une partie de l’offre aquatique, notamment celle de la période estivale, sera proposée à la clientèle dans l’une des huit piscines extérieures de LaSalle.

Urgence

Avant d’aller de l’avant avec ces travaux, LaSalle a effectué une étude de diagnostic du complexe Michel-Leduc en 2016, englobant des facteurs tels que l’architecture, la mécanique, l’électricité et la structure, qui a abouti à un rapport définissant les problèmes actuels, les urgences à considérer, les solutions envisagées et l’estimation des travaux.

LaSalle a choisi de prioriser les travaux urgents, dont le remplacement du système de contrôle électronique et des déshumidificateurs, ainsi des interventions concernant l’étanchéité des bassins et des murs extérieurs. La durée de vie de plusieurs de ces équipements a été atteinte.

Avec ce contrat confié à Procova, LaSalle veut remédier à la fragilité de l’étanchéité de la structure des bassins due à des infiltrations d’eau ainsi qu’à la désuétude et la vétusté des équipements mécaniques et électriques.

D’un contrat à l’autre

Depuis 2016 LaSalle a octroyé pour près de 1 M$ en contrats relatifs à la réfection du complexe.

Accueillant des centaines de milliers de baigneurs depuis son inauguration le 14 août 1996, l’Aquadôme a été rebaptisé Complexe aquatique Michel-Leduc le 8 septembre 2014, à la mémoire du docteur Michel Leduc, maire de LaSalle de 1983 à 2012.