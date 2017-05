Un LaSallois à la tête du Salon littéraire du Québec

Auteur du livre «La ville handicapée», qu’il a lancé en octobre dernier, le LaSallois Steven Laperrière prend les rênes du Salon littéraire du Québec.

«Je suis plus qu’honoré de reprendre le flambeau transmis par Serge Larochelle, créateur du Salon. C’est une énorme responsabilité. La mission du Salon est de faire la promotion des auteures et auteurs du Québec et c’est ce que nous ferons», raconte M. Laperrière.

Né en 2014, le Salon littéraire du Québec est dédié à la promotion de la littérature, autant sous forme de livre traditionnel que numérique. Il donne aux auteurs qui ne bénéficient pas des facilités promotionnelles des grandes maisons d’édition, une voix, une occasion de présenter leur livre et de rencontrer leur public.

Le Salon littéraire vient de terminer sa 6e édition et au fil des ans, l’événement a visité plusieurs endroits, dont Rivière-Du-Loup, Ste-Marie-de-Beauce et Québec. «Bientôt, nous annoncerons les dates et endroits des salons à venir», souligne Steven Laperrière.

«Nos visiteurs sont des amants de la littérature. Les auteurs sont souvent surpris du nombre de livres vendus lors de chaque présentation. À preuve, plusieurs participent à tous nos Salons», note le fondateur Serge Larochelle.

Steven Laperrière rend hommage à son prédécesseur. «Son enthousiasme, sa détermination, son leadership et son esprit entrepreneurial sont des exemples et inspirations. Par-dessus tout, l’homme de cœur et de famille, nous lègue le flambeau mais il aura toujours une place de choix parmi nous».

Briser les tabous

En lançant son premier livre, «La ville handicapée» en octobre, Steven Laperrière, qui est natif et résident de LaSalle et père de trois enfants, voulait briser les tabous, renverser des préjugés et dédramatiser le handicap par un récit inspiré des défis quotidiens auxquels les personnes handicapées ont confrontées.

L’ouvrage de 380 pages est inspiré de l’histoire de Linda Gauthier, la présidente du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec.

Steven Laperrière dirige, depuis 16 ans, Les Entreprises J-Tech s.e.n.c., spécialisée en entretien commercial.