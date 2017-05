Travaux et fermeture du boulevard LaSalle en septembre

Les travaux majeurs de réfection de la section du boulevard LaSalle, située entre les 6e et la 8e Avenue, reportés l’an dernier après le désistement d’un entrepreneur, seront repris dès le 1er septembre. Le chantier, bonifié, coûtera 140 000$ de plus que ce qui était prévu l’année dernière.

L’arrondissement prévoit le remplacement des réseaux d’égouts et d’aqueduc, la reconstruction de la chaussée et des sections de trottoirs, ainsi qu’un aménagement à l’arrière du trottoir (gazon, pavage et marquage).

Le conseil d’arrondissement a accordé un contrat de 865 268$ à la firme Les Excavations Super inc. pour ces travaux majeurs, par la voie d’une résolution du conseiller de ville Richard Deschamps.

Initialement, un contrat à cet effet avait été accordé à la firme Sintra le 23 août 2016, pour une somme de 719 288$. Mais par la suite, l’arrondissement avait reçu un avis de désistement de cette même compagnie quant à l’exécution et, par conséquent, la résolution a été annulée.

Fonte et plomb

Dans le cadre de son programme de remise à niveau de ses infrastructures, l’arrondissement a ciblé le boulevard LaSalle. Des inspections des conduites d’égout ont confirmé leur mauvais état.

Selon le Service des Travaux publics, la conduite d’aqueduc existante de cette section du boulevard LaSalle est en fonte grise et date de 1954. De plus, il y a présence de joints de plomb et une probabilité d’avoir des entrées de service en plomb.

De son côté, la conduite d’égout est en béton armé. Datant de 1954, elle est en bonne condition, mais elle devra être remplacée afin de respecter les nouvelles normes.

Le chantier qui se fera en deux temps doit se terminer en juillet 2018.

Financement

La facture de ces travaux sera assumée en partie par le Service des infrastructures, de la voirie et des transports de Montréal, comme le boulevard LaSalle est une rue artérielle, et en partie par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau.

Répartis sur deux ans:

Travaux d’égout et d’aqueduc et trottoirs en 2017

Travaux de voirie en 2018