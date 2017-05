Un ex-étudiant d’André-Laurendeau se démarque

Un ex-étudiant du Cégep André-Laurendeau vient d’être honoré par l’Association pour la recherche au collégial (ARC) en recevant une mention d’étudiant-chercheur étoile en santé, une première au Québec à ce niveau scolaire.

Dany Dion, qui a fréquenté l’établissement laSallois pendant trois ans, étudie maintenant en biochimie de la santé à l’Université de Sherbrooke. Le jeune homme, originaire de Lachine, a reçu son prix de l’ARC pour souligner l’excellence de sa lettre de candidature au concours et non pas son projet de recherche.

«La mention d’étudiant-chercheur étoile est l’un des plus beaux honneurs qu’on a pu me faire. Cela fait de moi le premier collégien à gagner cette mention dans le secteur de la santé. Elle me permet de montrer à quel point les étudiants collégiaux ont un réel potentiel en sciences», explique Dany Dion, rejoint à son domicile de Sherbrooke.

Une étape à l’autre

Pour participer au concours de l’ARC, les candidats devaient fournir une lettre dans laquelle ils exposaient leur intérêt pour la recherche, leurs aptitudes pour ce type d’activité et leurs intentions quant à la poursuite de leurs études.

Jugée pertinente et vive, la lettre de Dany Dion a convaincu le comité d’évaluation qui affirme que «ses aptitudes de leader ne sont pas passées inaperçues, ni sa compréhension de la réalité de la recherche».

Le projet de Dany Dion, qui portait sur l’utilisation des nanoparticules [des morceaux de matière 10 000 fois plus petits qu’un cheveux et invisibles à l’œil nu] dans le domaine biomédical, n’a pas été retenu par l’ARC.

Ce dernier avait toutefois remporté le prix des diplômés à l’Expo-science 2016, le prix de chimie du concours «André-Laurendeau scientifique» et le second prix du concours de l’Expo-science 2016.