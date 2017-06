Un premier triathlon réussi

Après une première édition couronnée de succès samedi, les organisateurs du triathlon du Petit-Collège de LaSalle souhaitent répéter l’expérience l’an prochain, s’ils sont en mesure de récolter suffisamment de fonds. Ils espèrent par ailleurs que d’autres écoles de l’arrondissement participeront.

«C’est touchant de voir des parents et des élèves en si grand nombre à l’école un samedi!» a lancé la directrice du Petit-Collège, Isabelle Bériault, en s’adressant à l’audience lors de la remise des prix à la fin de l’épreuve. Cette dernière a grandement contribué à l’organisation de l’événement sportif mêlant course, vélo et nage ayant réuni plus de cent participants.

Afin de motiver les élèves à participer au défi et promouvoir l’activité physique auprès des jeunes, Kathy Tremblay, triathlète professionnelle, est venue visiter les enfants au début du mois de mai. «Après sa visite, tous les élèves voulaient faire comme elle et participer au défi!», mentionne Yasid Boussek, le professeur d’éducation physique créateur de l’événement.

En raison de leur jeune âge, les participants à l’épreuve étaient appelés à compléter le défi en équipes de trois.

Les plus petits parcouraient 2km à la course, les élèves de 3e et 4e année pédalaient pendant 5km et les plus vieux devaient parcourir 150m à la nage. Quant aux parents, plusieurs ont mis la main à la pâte et ont travaillé comme bénévole afin que tout se déroule bien. «C’était un beau travail d’équipe!», constate la professeure de 2e année, Brigitte Morin, qui a organisé l’événement de concert avec M. Boussek et Mme Bériault.

«J’aimais beaucoup le fait que toute la communauté de l’école soit impliquée dans l’activité, tant les parents que les élèves. C’est un des objectifs principaux d’une école à vocation internationale», ajoute Brigitte Morin.

L’événement sportif, s’est déroulé entre 9h et 10h30 sous un ciel gris.

Origine

Yasid Boussek a eu l’idée d’organiser le triathlon du Petit-Collège car il voulait proposer une activité sportive hors de l’ordinaire et inciter les enfants à bouger tout au long de l’année. Les élèves qui étaient retenus pour participer au programme d’entraînement, 20 par discipline, se sont entraînés toute l’année scolaire à cet effet, en dehors des heures de classe.

Grâce à un don de 15 000$ offert par la Fondation des Canadiens pour l’enfance, l’école a pu leur offrir gratuitement des cours de perfectionnement afin de les préparer au défi et faire l’acquisition de six vélos stationnaires adaptés aux petits.