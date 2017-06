Retard pour l’ouverture de la piscine Riverside

La grève dans l’industrie de la construction et les mauvaises conditions météorologiques forcent l’arrondissement à retarder l’ouverture de la piscine Riverside.

Après avoir annoncé la semaine dernière que les travaux tiraient à leur fin, l’arrondissement s’est ravisé lundi expliquant que l’inauguration de la piscine et l’ouverture au public n’auraient pas lieu à la date prévue initialement, soit le 17 juin.

Un retard dans la livraison des installations pousse LaSalle à prendre cette décision.

Les citoyens devront patienter avant d’enfiler leurs maillots de bain alors qu’aucune date n’a encore été fixée pour l’ouverture prochaine des installations aquatiques.

Ces nouveaux délais n’occasionneraient pas de dépassement de coûts pour le contrat qui s’élève à 2,6 M$ et qui est effectué par la firme Construction Raynald Tisseur.

Fermées depuis deux ans, la piscine Riverside a été entièrement démolie et reconstruite. Ces travaux étaient nécessaires en raison des problèmes majeurs de la fondation de l’ancien bassin d’eau, de la vétusté de la salle des machines et de la filtration.

Clôture et verdure

Bien qu’il ne reste qu’à compléter l’aménagement extérieur, l’absence de clôture autour du bassin oblige LaSalle à garder la piscine fermée pour des raisons de sécurité selon les informations transmises par Caroline Elliott, chargée en communication pour l’arrondissement. Elles devraient être installées la semaine prochaine, mais en attendant, les clôtures de chantier demeureront en place pour limiter l’accès.

Le gazon devrait être posé vers la fin de la semaine ainsi que le mobilier urbain. La façade du chalet doit aussi être terminée, mais ne serait pas en cause dans le retard.

Avant la fermeture de la piscine, les installations aquatiques étaient privées et gérées par l’Association récréative du parc Riverside. Dorénavant, elle sera sous l’autorité de l’arrondissement qui en assurera l’ouverture et la fermeture, mais l’organisme sera en charge des sauveteurs et des cours de natations à l’extérieur des horaires de baignades.

Autres installations

Les piscines Lacharité, Lefebvre, Ouellette devraient ouvrir le week-end du 17 juin. À l’exception de Riverside, l’ensemble des piscines extérieures de l’arrondissement seront accessibles tous les jours, à partir du 23 juin.

Avec la carte Accès-services LaSalle, disponible seulement à la bibliothèque L’Octogone, l’entrée est gratuite. Sinon, le tarif varie entre 2 $ et 4 $.

Les horaires et les adresses des différentes installations aquatiques sont disponibles sur le site de l’arrondissement dans la rubrique des sports et loisirs.