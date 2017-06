De nouveaux emplacements pour les conteneurs semi-enfouis

De nouveaux conteneurs semi-enfouis seront installés dès le début du mois de juillet à LaSalle. Avec une capacité pouvant allé jusqu’à 5000 litres, ils peuvent accumuler un plus grand nombre de déchets, et ainsi espacer le passage des camions. Ce qui pourrait diminuer les inconvénients liés à la collecte.

Les fréquences de passage sont estimées entre une fois par semaine à une fois par mois, selon l’achalandage de l’endroit et la capacité.

Contrairement aux poubelles que l’on aperçoit habituellement dans la ville de Montréal, ce nouveau design fermé empêche le vent de souffler les déchets sur le sol, aux alentours. Le contrat de ce nouveau concept, octroyé par l’arrondissement, est d’une valeur d’un peu plus de 65 000 $.

L’an dernier, ils avaient été installés dans quatre endroits sur le territoire laSallois. On les trouve dans quelques parcs, soit Hayward, des Saint-Anges et Lefebvre, de même que sur le boulevard LaSalle à l’intersection de la 8e Avenue et à l’Arrière de l’Aréna Dollard-Saint-Laurent.

Selon l’arrondissement, ces conteneurs ne laissent échapper aucune mauvaise odeur. Chaque fois qu’ils sont vidés, le même sac réutilisable est remis en place.

Deux contenants se trouvent toujours côte à côte, un pour les déchets et l’autre pour le recyclage.

Endroits ciblés

Selon les informations rendues disponibles, quatre nouveaux emplacements seront dotés de ces formats de poubelles cette année.

Cependant, à la lecture des plans et devis d’aménagement de l’aires d’exercices canins Frederick-Mackenzie, tout porte à croire que la reconstruction prévoir des conteneurs semi-enfouis.

D’ailleurs, on en retrouve aussi à l’entrée du parc à Chien Leroux, ouvert depuis le mois de février.

Installations prévue en 2017