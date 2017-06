De la soupe pour célébrer le multiculturalisme laSallois

Pour une troisième année, le Festival de la S.O.U.P.E. éveille les papilles des LaSallois au parc des Rapides. Avant la fête du Canada, le 1er juillet, les citoyens sont invités à déguster une trentaine de soupes aux couleurs de la diversité culturelle de l’arrondissement.

L’événement met en vedette la soupe comme étant bien plus qu’un plat consistant ou un bouillon. C’est en fait l’acronyme du Symbole, d’Ouverture et d’Union des Peuples. «Ce repas est commun à tous les peuples, et est synonyme d’échange, de partage et de créativité», comme l’explique la page de l’événement.

Lors de la dégustation, les participants pourront voter pour déterminer les gagnants du concours de la Louche d’Or. À 19h, le gagnant sera dévoilé après compilation de tous les bulletins.

Les recettes du concours sont séparées en deux catégories. D’un côté, on retrouve celles des organismes communautaires et de l’autre, celles des restaurants de LaSalle.

L’an dernier, Byla Byla avait remporté la Louche d’Or des restaurateurs tandis que Nutri-Centre et la Table de développement social de LaSalle avaient gagné à égalité dans le volet communautaire.

Les résultats du concours de dessin seront aussi annoncés. Les résidents ont jusqu’au 1er juillet, à 18h pour voter pour leur œuvre préférée sur la page Facebook de l’événement.

Soirée festive

Les festivités organisées par l’arrondissement débuteront dès 16h avec divers spectacles et animation. Le cirque africain Won’ma sera le premier à offrir une prestation. Ensuite, les festivaliers pourront se joindre au carnaval Baranquilla, qui présentera un spectacle suivi d’une danse participative. Vers 18h, la très populaire danse du dragon illuminera les yeux des spectateurs.

Après le festival auront lieu les célébrations de la fête du Canada qui débuteront dès 19h45 avec un spectacle de Bella Forté, une chanteuse au répertoire <@Ri>soul<@$p>, avec des accents de jazz.

Samajam, le groupe de percussion offrira aussi une performance sur la scène du parc des Rapides.

