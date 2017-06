Les meubles québécois, valorisés à LaSalle

Le souci de mettre en valeur les meubles québécois du projet Highlands LaSalle a été récompensé par le jury des Prix Habitat Design 2017.

Le travail de la designer Jennifer-Bianka Clermont, pour l’entreprise Quorum, s’est mérité le prix spécial Le Meuble du Québec du volet aménagement des unités modèles.

La gagnante avait déjà pour but d’intégrer le plus de fabricants québécois dans son aménagement. En plus des meubles, de nombreux accessoires sont aussi fabriqués par des gens de chez nous.

«J’ai un véritable plaisir à travailler avec des fabricants québécois, souligne Mme. Clermont. La qualité des matériaux et leurs lignes sont incroyables.»

Elle était d’autant plus fière devant la surprise des visiteurs lorsqu’ils découvraient que, sur deux étages, tout l’ameublement provenait du Québec, à l’exception d’un tabouret et d’une table d’appoint.

Lors de la quatrième cérémonie d’Habitat Design 2017, le 20 juin, plusieurs artisans québécois du secteur de l’habitation ont remporté les honneurs.