Ambassadeurs de la prévention

Avec les vacances, les sorties au bord de l’eau sont très populaires. À l’occasion de la Semaine nationale de la prévention de la noyade, les LaSallois sont invités à devenir des ambassadeurs pour répandre les messages de sécurité.

Quelque 54 cas de noyade ont été répertoriés dans le Grand Montréal depuis 2009 sur les 600 recensées au Québec. La plupart surviennent lors des deux semaines de congé de la construction.

Un chiffre en diminution qui reste toutefois trop élevé, selon la Société de sauvetage.

«Il n’est pas rare que les personnes vont se noyer au pourtour de Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent, sur la rivière des Prairies ou encore dans des piscines privées», souligne le directeur, Raynald Hawkins.

Les sauveteurs inviteront donc le grand public à relever le défi «Nager pour survivre», de devenir sauveteur d’un jour ou encore assister à une démonstration de l’impact d’un plongeon dans des eaux peu profondes.

Sur le thème «Tous ambassadeurs», une activité de prévention sera organisée quotidiennement du 16 au 22 juillet dans différents lieux de baignades, comme les piscines et plages publiques, ainsi que les parcs aquatiques. L’objectif est de rappeler les bons comportements pour avoir le moins de noyades possible.

«La Semaine nationale de la prévention de la noyade a toujours lieu au moment où on a le maximum de personnes qui sont près, dans et sur l’eau», fait valoir M. Hawkins.

Piscines résidentielles

Le principal enjeu des piscines résidentielles est de la rendre inaccessible en tout temps pour éviter qu’un enfant chute accidentellement ou se baigne en l’absence d’un adulte.

1. La pose de clôtures et de barrières est recommandée

• Mesurer 1,2 m minimum en tous points

• Aucun objet de 10 cm de diamètre ne doit passer entre les barreaux

• Avoir des dispositifs de verrouillage automatique sur toutes les portes

2. Les portes de la clôture doivent avoir des pentures à ressorts et un loquet

3. Une échelle à portière ou une barrière à fermeture automatique sont à privilégier pour les piscines hors terre ou semi-creusées

4. Éloigner les objets qui faciliteraient l’accès à la piscine

Rivière

Les balades en milieux naturels sont généralement éloignés des services d’urgence et entraînent un long délai avant l’arrivée des secours.

1. Être conscient des risques avec des sources de danger imprévues comme les eaux troubles, les fonds irréguliers, les barrages et les chutes. Vérifier aussi les conditions météo qui peuvent influencer le débit de l’eau

2. Planifier les activités avec un guide ou une personne qui connaît la région et communiquer l’itinéraire à une personne de confiance avant de partir

3. Nager dans les lieux aménagés et surveillés par un sauveteur qui connaît les spécificités du lieu

4. Porter une veste de flottaison pendant toute l’activité

societedesauvetage.org