Séances rythmées gratuites à LaSalle

Pendant tout l’été, les LaSallois peuvent se mettre en forme tout en se déhanchant au parc des Rapides. À l’angle des boulevards Bishop-Power et LaSalle, des activités dansantes sont offertes gratuitement par l’arrondissement. Lundi soir, ils étaient une trentaine à suer à grosse goutte malgré la température qui se rafraîchissait.

Ces soirées d’exercices rythmées permettent à ceux qui n’osent pas se rendre dans des gyms d’essayer différents cours. «Des gens se présentent et constatent que d’autres sont comme eux, pas nécessairement ultra musclé. Ça brise certains préjugés», précise la kinésiologue et professeur de Zumba, Katie Landry.

Les cours extérieurs en saison estivale donnent aussi l’occasion de profiter d’un enseignement différent auquel ils sont habitués.

Avant que la vraie séance commence, Mme Landry a pris une quinzaine de minutes pour faire une petite démonstration de pound, des exercices de cardio jam rythmés exécutés à l’aide de ripstix (baguettes).

L’expérience

Après sa première soirée, Nadia Cerna n’avait que de bons mots pour la professeure de Zumba. «Ces cours permettent de communiquer en plus d’unir les citoyens de notre communauté», se réjouit la dame de 64 ans. Elle a été invitée par une amie qui lui a appris l’existence de ces soirées.

De son côté, Marie-France Kentzinger apprécie la gratuité de l’activité. «Ça me permet aussi de profiter des journées chaudes et de la proximité du fleuve Saint-Laurent», précise celle qui est d’ailleurs venue en vélo, six kilomètres aller-retour.

Quatre soirs par semaine, les LaSallois pourront se familiariser avec plusieurs variétés de pas, soit le Zumba, la danse en ligne et la mise en forme.

La saison se clôturera lors du Festival de danse en ligne, le 23 août. En cas de pluie, cet événement sera remis au 26 août.

Danser à LaSalle