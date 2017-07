Une table à pique-nique pour fêter le 375e à LaSalle

Une table à pique-nique pouvant accueillir 22 personnes est maintenant installée près du fleuve Saint-Laurent, à l’angle du boulevard LaSalle et de la 68e Avenue, à LaSalle. Elle est offerte par les épiceries Loblaws en legs pour le 375e de Montréal.

Attablés autour du nouveau mobilier urbain, les 11 membres du club d’escrime Olympia de Longueuil font une randonnée de vélo sur la piste cyclable qui longe le canal de Lachine.

L’entraîneuse Hélène Labarbe est enchantée par les nombreuses places disponibles. «C’est rare de trouver deux tables à pique-niques collées, normalement nous sommes obligés de manger par terre. Les différentes hauteurs de bancs sont aussi une idée géniale», remarque-t-elle.

En plus des nombreuses places disponibles, les bancs plus bas permettent aux enfants de manger assis et non debout ou à genou. La table d’environ six mètres comporte aussi deux espaces pour personnes à mobilité réduite.

Dominique Teisseire, aussi entraîneur d’escrime, a apprécié l’espace prévu pour y déposer un barbecue portatif. Pour lui, cette grande table est parfaite pour les réunions familiales ou entre amis à l’extérieur.

«Elle semble vraiment solide, elle va donc durer longtemps», a-t-il constaté.

Concours design

Au cours des prochains mois, les 19 arrondissements de la ville et les parcs nature de la Visitation et du Cap-Saint-Jacques recevront ces tables qui se veulent multigénérationnelles.

Elles sont l’œuvre de deux étudiantes, Émilie Proulx et Isabelle Vo, de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal.

Le projet des deux jeunes femmes, âgées de 23 ans, a été sélectionné à la suite d’un concours académique lancé par Loblaws avec la collaboration avec l’UdeM.

Les tables à pique-niques sont construites avec du cèdre de l’ouest, un matériau reconnu pour sa résistance aux intempéries, aux insectes et aux moisissures.

Le coût de fabrication est totalement assumé par la compagnie alimentaire, mais l’entretien sera aux frais de l’arrondissement de LaSalle.