Du bénévolat jusqu’à St-Narcisse-de-Rimouski

Cinq étudiants de l’École du Milieu LaSalle se sont rendus à Saint-Narcisse-de-Rimouski cette fin de semaine afin de prêter main forte au Festival de la Fenaison. En tant que bénévoles, les raccrocheurs ont notamment fait la surveillance du site, en plus d’effectuer le ravitaillement en denrée des kiosques et d’exécuter plusieurs autres tâches utiles à la préparation de l’événement.

Le Festival de la Fenaison, qui signifie récolte et séchage du foin, propose des activités pour toute la famille. Pendant trois jours, les citoyens peuvent danser, assister à des spectacles et même faire du zumba lors de cet événement annuel. Au programme, on retrouve aussi une parade ainsi que des compétitions de tir de véhicules tout-terrain (VTT) et de tracteurs modifiés.

Pour certains, cette visite dans le Bas-Saint-Laurent est une première occasion de sortir de Montréal. Cette participation s’inscrit dans le mandat de l’école puisque le programme, en plus du support académique, permet aux étudiants de prendre part à la vie sociale et de découvrir certains intérêts difficiles à développer dans un cadre scolaire traditionnel.

Pendant leur séjour, les cinq étudiants ont même eu la chance d’être interviewés par un journaliste de Radio-Canada pour parler de leur participation au Festival et de leur parcours scolaire hors de l’ordinaire.

Accompagné par Julien Lafontaine, intervenant psychosocial à l’École du Milieu Salle, Simon L’heureux était ravis de sortir de la ville puisqu’il aimerait poursuivre ses études pour devenir garde forestier.

De son côté, Jessica Ayotte St-Onge soulevait la pertinence de participer aux préparatifs d’un événement à caractère social, tel qu’enseigné lors de son parcours dans les locaux de l’école de la 90e Avenue, à LaSalle, à travers différents projets.