Diversifier l’alimentation avec un marché de quartier laSallois

Tomates, rhubarbe et fraises envahissent chaque jeudi les étals du petit marché mis sur pied par le Nutri-Centre de LaSalle, au plus grand bonheur des résidents du quartier. Depuis six ans, ils peuvent s’y procurer des produits frais, rares dans cette partie de l’arrondissement, en plus de profiter de judicieux conseils pour les cuisiner.

Thérèse Mpanga, étudiante au centre pour adulte Clément, arrive en courant devant le kiosque. Elle voulait être certaine d’avoir des fraises. «Celles-là, je vais les manger tout de suite, chuchote la mère de six enfants. Les légumes, je les cuisinerai avec des feuilles de manioc et les congèlerai», précise-t-elle.

Le marché est présent dans deux quartiers défavorisés de l’arrondissement. Pour Gratia Lapointe, directrice générale de Nutri-Centre LaSalle, il permet aux citoyens de socialiser en plus de faire connaître les produits locaux. «On veut surtout que les gens aient accès à de la qualité et qu’ils se sentent accueillis», explique-t-elle.

Chaque semaine, un aliment sera mis en vedette. Ceux qui le désirent pourront goûter des recettes à base de ce produit et repartir avec la fiche recette. «Pour susciter l’intérêt, on explique aussi différentes façons d’apprêter les aliments selon les goûts de la personne à qui on s’adresse», ajoute la directrice.

Découvertes

Mme Lapointe se souvient d’une dame qui était hésitante devant le prix de l’ail québécois. Elle lui avait alors énuméré les avantages du produit local sur son pendant chinois. Le bulbe revient plus cher, mais il est plus goûteux, donc une plus petite quantité suffit. Il se conserve aussi plus longtemps. «Je lui avais proposé de revenir la semaine suivante si elle n’était pas satisfaite, raconte Mme Lapointe. Elle est revenue, mais pour me dire combien elle était enchantée de cette découverte».

La plupart des aliments frais proviennent du jardin de Nutri-Centre, où près de deux tonnes de fruits et légumes sont récoltés chaque année parmi une quarantaine d’espèces disponibles.

Avant de partir avec ses sacs, Mme Mpanga demande s’il serait possible d’acheter des feuilles provenant du plant de courgette. Étonné par sa demande, le responsable de production Hervé Larose se rend au jardin, situé juste derrière, avec la dame. Elle lui explique que beaucoup de pays d’Afrique les cuisinent, tout en lui montrant sa technique de préparation.

«J’ignorais qu’on pouvait manger les feuilles», a reconnu M. Larose qui promet qu’il sera dorénavant possible de s’en procurer étant donné que l’organisme suggère toujours de consommer entièrement un légume pour éviter le gaspillage.

Dans la semaine du 27 juillet, une tourte au chocolat et bette à carde, le produit de la semaine, sera en dégustation.

Points de vente tous les jeudis

Centre d’éducation des adultes de LaSalle, édifice Clément, de 12h15 à 13h45.

Place du Citoyen, de 16h à 18h30.

Plus d’infos pour Nutri-Centre LaSalle au 514 365-3670