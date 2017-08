Achats scolaires et déjeuners

Le «bip-bip» des caisses enregistreuses résonnera bientôt plus souvent tandis que débuteront les achats des cahiers et des crayons d’école. Pour une 11e année, les magasins Bureau en gros profitent de la rentrée des classes pour sensibiliser la population à la cause du Club des petits déjeuners, qui sert des repas aux enfants d’âge scolaire dans le besoin.

Jusqu’au 3 septembre, les clients peuvent faire des dons pour l’organisme à la caisse. Il est également possible de participer à la campagne en ligne, sur les sites Internet des deux partenaires. L’objectif de cette année est de 325 000$.

Le Club des petits déjeuners aide plus de 17 000 enfants sur tout le territoire de la province à se nourrir pour bien commencer la journée.

Au total, l’entreprise de fourniture de bureau a amassé 2 M$ depuis le début de cette campagne en 2006, permettant à l’organisme de servir le même nombre de repas aux jeunes défavorisés.

Depuis 22 ans, l’organisme distribue près de 2,8 millions de déjeuners par année aux enfants des familles moins nanties. Tous les matins d’école, plus de 3 500 bénévoles préparent la nourriture destinée aux élèves. Au Canada, c’est plus de 163 000 enfants qui bénéficient de leur aide.

Club des petits déjeuners

283 clubs

Plus de 17 000 enfants inscrits

2,8 millions de déjeuners par année

Plus d’infos ICI