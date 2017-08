Les kayakistes au rendez-vous

Pour sa quatrième année, le festival MTL Eau Vive a connu son plus haut taux d’achalandage autant chez les spectateurs que du côté des compétiteurs. Les prévisions météorologiques ont fait craindre le pire, mais la belle température a finalement permis à des centaines de kayakistes de profiter des eaux du fleuve Saint-Laurent au parc des Rapides.

Pour une première fois, les 50 places disponibles pour les compétitions professionnelles de kayak étaient combles. Une véritable fierté pour les organisateurs de l’événement qui se réjouissent de voir que les vagues montréalaises attirent de plus en plus d’athlètes renommés de ce sport.

«Voir des pros, c’est le joyau de la fin de semaine, mais on permet aussi à tous ceux qui le désirent de découvrir le fleuve à travers plusieurs autres activités, notamment avec le MTL SUP Fest», explique Philippe Lavallée.

En deux jours, le festival a plus que doublé son nombre de visiteurs si l’on compare aux chiffres de l’an dernier. La descente sur tubes a été l’activité la plus populaire.

Initiation

Il était possible de découvrir autant le kayak que le stand-up paddle board (SUP). Des cours d’initiation permettaient aussi au public de se familiariser avec les différentes techniques. En kayak, on retrouvait du freestyle et de la descente, alors qu’en SUP, on pouvait découvrir le fitness, la descente, mais aussi faire une séance de yoga.

Des cliniques d’initiation étaient présentées pendant la fin de semaine. Kalob Graby, un kayakiste professionnel de l’Ontario, a d’ailleurs offert une séance de trois heures à un groupe de 15 nouveaux arrivants. Les membres de l’Association récréative Milton-Parc étaient originaires de 12 pays différents, dont la Russie, la Chine, la France et l’Iran. Ils ont aussi eu la chance de descendre les rapides en rafting.

Organiser des compétitions internationales permet à Philippe Lavallée de pratiquer son sport préféré entouré de plusieurs amis et connaissances du milieu. Il avoue toutefois que son véritable but est de montrer au Montréalais que «les rapides de Lachine, c’est une cour arrière à 15 minutes de leur maison en ville».

Il désire faire connaître ce lieu grandement méconnu. «Contrairement à une rivière, la largeur du fleuve est impressionnante. Au centre, l’eau est turquoise, mais au loin, on y aperçoit les gratte-ciels du centre-ville de Montréal», une ambiance unique selon lui.

Afin de voir la compétition, parce qu’il est difficile de voir les vagues de la rive, les visiteurs ont pu se rendre dans un chapiteau où étaient diffusées les épreuves.

Résultats

Chez les hommes, le Canadien Nick Troutman a terminé premier, détrônant ainsi le champion de l’an dernier, l’Anglais Bren Orton. Dane Jackson des États-Unis a remporté la deuxième place et un autre Canadien, Kalob Grady, s’est hissé sur la troisième marche du podium.

Du côté des femmes, la kayakiste Brooke Hess, des États-Unis, a devancé la Britannique Claire O’Hara, la championne en titre qui s’est classée au deuxième rang. La troisième place a été remportée par la vice-championne du monde, la Canadienne Emily Jackson.

Dans la catégorie junior, c’est le Français Tom Dollé qui est sorti grand vainqueur de la compétition.