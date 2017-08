Conseil en bref

Resurfaçage

Un contrat de plus de 103 000 $, taxes incluses, a été octroyé à Comeau Experts-Conseil. L’entreprise effectuera des services d’ingénierie nécessaires à la préparation des plans et devis, des documents d’appel d’offres, de la surveillance ainsi que du suivi des travaux de resurfaçage des rues Clément, Lafleur, Trudeau ainsi que du boulevard LaSalle entre la rue Alepin et la limite de l’arrondissement Verdun.

Chambre de vanne

De nouvelles chambres de vanne, qui permet de réguler l’écoulement de l’eau, seront construites à l’intersection des rues Allard et Irwin. Un contrat totalisant près de 205 000$ a été octroyé à l’entreprise C.M.S. Entrepreneurs Généraux.

Semaine italienne

Le Clud de l’âge d’or Falchi de LaSalle a obtenu une aide financière de 1 000 $ pour soutenir la réalisation de la Semaine italienne qui se déroulait du 4 au 13 août.

Gala Unio

À titre de partenaire de la 7<V>e<V> édition du Gala Unio, qui aura lieu le 19 octobre, l’arrondissement accorde une contribution financière de 1 000$ à la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal. Ce gala récompense les réalisations et le mérite d’entreprise à Lachine, LaSalle, Sud-Ouest et Verdun.