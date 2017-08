Sensibiliser les piétons à la circulation routière

Feux rouges, jaunes et verts, en tant qu’usagers de la route, respectez-vous toujours la signalisation routière? Le 16 août, les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) effectuaient une journée de sensibilisation auprès des citoyens sur l’ensemble de son territoire.

Au total, trois policiers et cinq cadets ont pris part à l’exercice à l’angle des boulevards Angrignon/Newman à LaSalle, une des intersections les plus dangereuses de l’arrondissement.

«Le but de cette journée n’est pas de remettre des constats d’infraction, mais d’informer les citoyens sur les conséquences possibles s’ils ne respectent pas la signalisation», précise le commandant du poste de quartier 13, Cédric Couture.

Selon le constat du SPVM, dans 61% des cas où un piéton est décédé, ce dernier a contrevenu à la loi. «Notre travail est de faire respecter les règles en vigueur, mais on essaie aussi que les piétons et les cyclistes prennent conscience qu’ils sont les plus vulnérables et qu’ils doivent s’assurer d’être vu par les conducteurs», précise le commandant.

Les personnes âgées sont plus à risque en raison de leur perte de mobilité. L’an dernier, 22 accidents mortels sont survenus sur le territoire de Montréal. Sur les 16 impliquant des piétons, 11 des victimes étaient des personnes de 55 ans et plus.

Angrignon/Newman

L’intersection laSalloise n’a pas été choisie au hasard puisque sa configuration complique la vie des piétons. Des milliers de personnes la traversent chaque jour pour se rendre au Carrefour Angrignon, à la station de métro ou aux Tours Angrignon dans lesquelles résident des personnes âgées.

L’arrondissement a rencontré, au début du mois de juillet, les locataires afin de leur présenter les modifications qui pourraient être apportées cette intersection accidentogène. Les bretelles où se trouvent les cédez-le-passage serait éliminées, obligeant les véhicules à s’immobiliser aux feux rouges. Toutefois, LaSalle ne peut proposer son idée à la ville-centre puisque cette artère principale est sous la responsabilité de la ville-centre.

37$ Le coût total de l’amende pour un piéton qui ne respecte pas la signalisation.

Pierre Mc Duff, un résident des Tours, est très engagé auprès des élus afin de faire avancer le dossier. «Les résidents qui reçoivent des tickets et viennent se plaindre, je leur réponds que s’ils traversaient convenablement la rue, ils n’en auraient pas reçu. Il faut qu’ils soient plus prudents», explique-t-il.

Il aimerait bien que cette intersection devienne plus sécuritaire. Certains résidents n’osent plus s’y aventurer. Il déplore toutefois autant le comportement des automobilistes que des piétons, soulignant que chacun à sa part de responsabilité.

Consignes pour les piétons

• Si la silhouette fixe apparaît, traversez en regardant de chaque côté.

• Si le feu clignote et que vous êtes déjà engagés, continuez à traverser. Sinon, attendez la silhouette fixe.

• Si le feu clignotant est accompagné d’un décompte numérique, traversez seulement si vous avez le temps d’atteindre l’autre trottoir.

• Si la main orange fixe apparaît, ne traversez pas.

• S’il y a seulement des feux de circulation et aucun feu pour piétons, vous avez la priorité au feu vert.

• S’il y a des panneaux arrêts, vous avez la priorité.

• S’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, empruntez-le. Sinon, cédez le passage aux véhicules avant de traverser.

• Il est permis de traverser une intersection en diagonale seulement si un policier, un brigadier ou un panneau de signalisation l’autorise.

• S’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, l’emprunter plutôt que de traverser sur le chemin public.

