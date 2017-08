Diversité culturelle et artistique au cœur de LaSalle

Pour une 9e année, le festival d’Expression artistique d’Ici et d’ailleurs (FEAIA) a présenté une programmation riche et diversifiée. Pendant quatre jours les LaSallois ont pu profiter des spectacles et ateliers offerts autant pour les adultes que pour les enfants pour découvrir la culture des peuples à travers le monde.

Lors de la dernière soirée, la troupe Yambae danse est venue présenter la commande spéciale qu’elle avait reçue de la part du festival, la pièce Totó: le rêve d’un pays. Un spectacle aux airs de danse contemporaine qui rendait hommage à cette artiste colombienne, Sonia Bazanta Vides, connue sous le nom de Totó.

Le festival s’est clôturé avec une fête aux rythmes latins dans la rue en face du centre Henri-Lemieux où tous pouvaient se déhancher et danser la salsa, le merengue et la bachata.