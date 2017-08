Fermeture des loisirs Ste-Catherine Labourée à LaSalle

Après 67 ans, le centre de Loisirs Sainte-Catherine Labourée de LaSalle ferme ses portes. Le manque de financement ne permet pas à l’organisme de continuer à offrir des activités à prix modiques. Toutefois, un autre centre tentera cet automne de reprendre le flambeau.

«J’ai le cœur gros, mais je dois tourner la page», confie Mario Bergevin, directeur du centre depuis une vingtaine d’années. Normalement, le service devait reprendre en septembre, mais, cette année, toute l’équipe travaille à la fermeture des livres comptables.

Financé par les revenus générés par le bingo du dimanche soir dans l’arrondissement, l’argent amassé pour le centre diminuait d’année en année. Les membres du personnel savaient depuis quelques années déjà que leurs jours étaient comptés.

Pour l’ancien directeur, qui y travaillait déjà il y a 37 ans en tant que responsable des danses du vendredi soir, c’est véritablement la fin d’une époque.

L’organisme accueillait chaque semaine entre 200 et 300 enfants, adolescents et adultes. Les LaSallois pouvaient y pratiquer le hockey-cosom, le ballet-jazz, la peinture et plusieurs autres disciplines.

Les membres du conseil d’administration ont pensé chercher d’autres sources de financement, mais la relève n’était pas au rendez-vous.

«Il y a de moins en moins de gens qui acceptent de faire du bénévolat. On aurait bien voulu que le centre survive, mais personne n’avait envie de reprendre les rênes», explique M. Bergevin.

Reprise du flambeau

Depuis que l’annonce de la fermeture est devenue officielle, Sylvain Pilote, le directeur du centre des loisirs Laurendeau-Dunton, tente avec son équipe de faire revivre les activités de Sainte-Catherine Labourée.

M. Pilote a donc décidé de rapatrier le matériel et d’offrir un emploi aux professeurs afin d’enrichir sa programmation. «C’est une grande perte pour l’arrondissement de LaSalle, mais nous allons essayer de perpétuer le travail qui a été fait et de répondre aux besoins des citoyens», explique-t-il.

Depuis que le conseil d’administration de Laurendeau-Dunton a pris cette décision, de nombreux parents ont été soulagés de savoir que leurs enfants auraient la possibilité de continuer à pratiquer leurs activités favorites.

La dissolution de l’organisme empêche les responsables de conserver le nom, bien connu des résidents. Sylvain Pilote espère toutefois que l’annonce de la reprise du flambeau se rendra jusqu’aux oreilles d’un grand nombre de personnes afin que les inscriptions soient suffisamment élevées pour perpétuer le travail et mener à bien leur nouvelle fonction.

