Robert Poëti refuse l’offre de Coderre

Le député de Marguerite-Bourgeoys, Robert Poëti ne fera pas le saut en politique municipale. Il a confirmé qu’il refusait l’offre du maire Denis Coderre de se présenter comme candidat pour des élections du 5 novembre dans l’arrondissement de LaSalle.

«Je me suis engagé pour quatre ans auprès de mes citoyens et je refuse de déclencher des partielles en raison de décisions personnelles et des coûts qu’elles engendrent», explique M. Poëti.

Il ajoute, cependant, que des événements pourraient survenir et modifier son parcours politique, sans toutefois préciser lesquels. «Je ne connais pas l’avenir», commente l’ancien ministre des Transports questionné à savoir s’il accédait de nouveau au cabinet Couillard pourrait le faire changer d’idée.

Longue réflexion

M. Poëti a longuement réfléchi, au moins depuis le début juillet. À cette époque, le maire de Montréal avait mentionné lors de l’annonce de candidature d’Alan De Sousa dans Saint-Laurent être toujours en attente de la réponse de son «ami».

Des sondages téléphoniques avaient aussi été effectués afin de savoir si les LaSallois seraient en faveur de sa candidature. Toutefois, il avait été impossible de déterminer si M. Poëti ou des opposants avaient commandé ces consultations auprès des citoyens.

On sait que Denis Coderre a tenté à plusieurs reprises de convaincre le député de briguer la mairie de LaSalle. M. Poëti a toujours indiqué qu’il était satisfait de son travail dans sa circonscription et qu’il avait encore d’importants dossiers à conclure.

On ignore donc qui sera le prochain candidat d’Équipe Coderre. Par ailleurs, Manon Barbe, l’actuelle mairesse de l’arrondissement devrait indiquer au cours des prochains jours ses intentions quant à son avenir politique.

Les citoyens qui désirent briguer la mairie ont jusqu’au 6 octobre 16h30 pour déposer leurs déclarations de candidature.