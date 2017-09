Rentrée sportive pour le Boomerang du Cégep André-Laurendeau à LaSalle

La saison de l’équipe de hockey masculin du Cégep André-Laurendeau s’annonce prometteuse. Le Boomerang a gagné cinq des six parties de pré-saison. Malgré ces victoires, les champions provinciaux devront s’entraîner intensément puisque la moitié des joueurs de la formation laSalloise sont nouveaux.

«En début de saison, il faut donner le temps aux recrues de se placer et de comprendre la dynamique du groupe», explique Alexandre Dandenault, entraîneur-chef de l’équipe. En raison des nombreux changements de coéquipiers, il n’accorde pas beaucoup d’importance au pointage en pré-saison, mais plutôt aux différentes initiatives des hockeyeurs.

«On est aussi victime de notre succès. Nos bons joueurs se font souvent repêcher ailleurs», ajoute l’entraîneur. Certains recevront des offres dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJM), mais d’autres quittent l’équipe, car ils ont terminé leurs études collégiales.

Perspectives différentes

Depuis deux ans, M. Dandenault tente de créer une ambiance et un sentiment d’appartenance plus profond dans l’équipe. «Je préfère un gars honnête, capable de surmonter l’adversité et qui travaille avec les autres», indique-t-il. Dans un match important, ceux qui ont une bonne attitude se démarquent toujours, selon lui.

Depuis trois ans, ce changement de cap semble avoir porté fruit. L’an dernier, le Boomerang est devenu champion provincial, malgré un début de saison plutôt instable. Cette victoire a marqué un tournant pour l’équipe qui voulait reprendre le titre depuis 2013.

Joueurs à surveiller

Le jeu de certains vétérans pourrait impressionner les spectateurs cette année, selon Alexandre Dandenault. William Delisle, cet ancien défenseur devenu attaquant «aura un rôle important». L’entraîneur souligne aussi les performances de Guillaume Lebel dont les changements de vitesse et de direction déjouent la plupart des adversaires.

Les attaquants Darcy Malowany, Samuel Payeur, Michael Green et Samuel Le Foll-Saint-Amour viendront ajouter aussi un avantage significatif au Boomerang.

Le premier match du calendrier régulier aura lieu le 8 septembre au Centre sportif Dollard-St-Laurent, à LaSalle.