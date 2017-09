Tous rassemblés pour le Centre du Vieux Moulin à LaSalle

Une brise fraîche soufflait lors du lancement des activités du Centre du Vieux Moulin donnant à l’événement des allures automnales. Plus de 250 personnes âgées étaient réunies pour célébrer la nouvelle programmation ainsi que le 40e anniversaire de l’organisme communautaire.

Les membres s’étaient donné rendez-vous pour la rentrée, le 31 août, au parc des Rapides. «J’étais heureuse de revoir tout le monde. Même si j’y travaille depuis 20 ans, je suis toujours fébrile», constate la directrice, Hélène Lapierre.

Le moulin Bus, l’autobus qui se charge de transporter les aînés isolés, a permis à une quarantaine de personnes de profiter des festivités annuelles. Deux allées retour ont été nécessaires pour tous les rassembler.

Pour l’occasion, le Café des aînés avait préparé près de 300 boîtes à lunch. Tous, membres et personnel, ont dégusté leur repas, en plus du blé d’Inde et des «cup cake» offerts spécialement décorés par la conseillère d’arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet.

«Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une équipe aussi dynamique», a souligné Ginette Beauchamps, bénévole pour le Centre du Vieux Moulin.

La fête s’est terminée avec le tirage de plusieurs prix de présence. Dans quelques jours débuteront les nombreuses activités comme le tricot, les cours d’aquarelle, le chant chorale, les ateliers sur le deuil, le programme de prévention des chutes, la popote roulante, et bien d’autres.

