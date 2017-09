Pause enrichissante

La petite Charlotte Veilleux est atteinte du syndrôme de Dravet, une épilepsie rare et sévère qui se manifeste lors d’épisodes de fièvre ou d’émotions fortes. L’enfant de 5 ans sera étroitement surveillée, mercredi, sur le coup de 7h, alors qu’elle aura 3 minutes pour récolter le plus grand nombre de jouets gratuits au Toys « R » Us du boulevard Newman, à LaSalle.

Pour l’occasion, elle sera aidée de ses grandes sœurs de 7 et 10 ans, Rosalie et Angélik. «Charlotte espère avoir une machine à pet», avoue en riant sa mère, Mélanie Perron. Les trois sœurs ont déjà établi une stratégie afin de trouver les jouets qu’elles convoitent.

La petite fille sera aussi accompagnée par le Capitaine Starlight, Gyslain Gagné qui, en plus de jouer les superhéros clownesques pour amuser les enfants, est le vice-président de la fondation Starlight qui chapeaute l’événement. Il permet aux enfants malades et leurs familles de vivre des moments heureux ainsi que créer des souvenirs positifs loin des murs de l’hôpital.

Sélectionnée au hasard, Charlotte a déjà fait face à plusieurs défis dans sa jeune vie, notamment avec d’innombrables séjours dans le réseau de la santé jusqu’à des périodes d’isolement complet pendant ses traitements.

