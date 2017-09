Résultats des premiers matchs du Boomerang

Beaucoup d’athlètes et d’équipes collégiales se démarquent au cégep André-Laurendeau. Voici un petit résumé de leur performance en ce début de saison.

Cross-country

L’équipe masculine de cross-country a remporté la première compétition de la saison qui avait lieu le 16 septembre à l’Université McGill. Trois coureurs étaient parmi le top cinq au classement final. Le vétéran du Al-Sports Soufiane Sanba a gagné la course avec un temps de 20 min. 36s. Hani Abderouf est arrivé en troisième position en parcourant le trajet en 21 min 18s et Karim Boussikouk a été le cinquième à franchir l’arrivée avec 21 min 28s. Ces performances ont contribué à la victoire des athlètes dirigés par Samuel Marion avec une avance déterminante de 36 points sur l’équipe du collège Lionel-Groulx qui a obtenu la deuxième place.

Du côté des filles, elles ont amélioré leur classement, passant de la 12eplace, l’année dernière, à la 6e position. La prochaine compétition aura lieu le 30 septembre au parc Michel-Chartrand, à Longueuil.

Golf

Les golfeurs d’André-Laurendeau ont terminé au deuxième rang lors du tournoi de Lévis en fin de semaine. Avec un total de 305, le Boomerang n’était qu’à cinq coups derrière le Collège Champlain St-Lawrence. Les joueurs Olivier Ménard et Brendan Smith se sont démarqués lors de l’événement sportif en bouclant le parcours en respectivement 73 et 76 coups. La formation laSalloise a obtenu le même résultat la semaine dernière, à Sorel-Tracy. Les Championnats provinciaux auront lieu la semaine prochaine au Club de golf Lorette, à L’Ancienne-Lorette, près de Québec.

Soccer féminin

L’équipe de soccer féminin a connu une défaite de 5-0 contre Saint-Jean-sur-Richelieu au parc Riverside, à LaSalle. Malgré une excellente première demie, où la gardienne laSalloise Marianne Podilchuk a réussi à faire des arrêts clés, une faute inattendue en début de deuxième demie est venue miner le moral des troupes. Malgré la défaite écrasante, l’entraîneur-chef Keddy Guilet était satisfait de la performance de ses joueuses alors qu’elles affrontaient les championnes en titre de l’an dernier.

Hockey féminin

Les joueuses de hockey d’André-Laurendeau n’ont inscrit aucune victoire en trois matchs depuis le début de la saison. À leur dernier match en fin de semaine, elles se sont fait blanchir par le Collège John Abbott devant leurs partisans au Centre sportif Dollard-St-Laurent. Elles disputeront leur prochain match le 30 septembre, alors qu’elles recevront le Collège Dawson.

Baseball

Les joueurs de baseball orange et marine n’ont pas encore été en mesure d’obtenir une victoire lors des six parties qu’ils ont disputées. Selon l’entraîneur-chef Denis Lamontagne, les performances de la formation sont inégales et les erreurs, trop fréquentes, surtout en défensive. Il a toutefois pris l’entière responsabilité des manquements de son équipe. Les prochaines pratiques des joueurs seront plus intenses afin de remédier à la situation et gagner les prochaines parties. Mercredi, ils ont affronté l’équipe du cégep Édouard-Montpetit tandis que dimanche, ils se mesureront au cégep Ahuntsic au complexe sportif Claude-Robillard.