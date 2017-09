Le dépôt à neige s’agrandit à LaSalle

La phase 2 du centre de biométhanisation sera érigée à côté du dépôt à neige Angrignon, qui sera par la même occasion agrandi à LaSalle. Acquis par la Ville de Montréal au coût de 4,5 M$, le terrain devra toutefois être décontaminé.

L’entreprise de l’industrie pétrochimique Solutia Canada à qui appartenait le lot a dû négocier à la baisse en raison des polluants dans le sol. Sa valeur foncière était estimée à 11 M$. Une étude préalable de caractérisation commandée par la Ville a permis de déterminer l’ampleur des travaux nécessaires qui devront être complétés en 2020.

Localisation

L’endroit était idéal parce qu’il était près des axes routiers majeurs, comme l’autoroute 20 et l’échangeur Turcot, en plus d’être adjacent au plus gros dépôt à neige de la métropole, sur la rue Saint-Patrick. Sa superficie est suffisamment grande pour la construction de l’édifice qui servira à transformer la matière organique en énergie tout en permettant de recueillir plus de neige usée.

Sa capacité de stockage ainsi augmentée réduira la pression sur le site d’Anbar, près de la rue Notre-Dame, dans l’arrondissement Sud-Ouest, qui fonctionne à plein régime durant la saison froide. L’expansion du site vise aussi à réduire le trafic de camions en coordonnant mieux leurs déplacements.

L’absence de résidences dans un rayon de 500 mètres et les résultats favorables d’une consultation publique ont aussi joué un rôle déterminant dans la prise de décision du Comité exécutif de la Ville de Montréal. Ainsi, aucun citoyen ne devrait être incommodé par les odeurs du futur centre de biométhanisation.

Dépôt à neige en chiffres

43 000 camions par années

1,5 m3 par années

95 000 m2 de superficie

320 camions nettoient les résidus après la fonte

Dates importantes du projet

2019: Dépôt à neige agrandi

2021: Construction du centre de biométhanisation

2024: Mise en service du centre