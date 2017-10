Les Boomerang se démarquent

Les athlètes du Collège André-Laurendeau de différentes disciplines commencent à se tailler une place de choix au classement du Réseau du sport étudiant du Québec au niveau collégial. Voici un résumé des performances du Boomerang de la semaine dernière.

Cross-Country

Une fois de plus, Soufiane Sanba a terminé premier lors de la compétition de cross-country, samedi. Il a parcouru le trajet de 8 km au parc Michel-Chartrand, à Longueuil, en 26 min. 54s. Un écart de plus de 30 secondes le séparait de son plus proche rival, Marc-André Trudeau-Perron du Collège André-Grasset. Avec un temps de 27 min. 31s, Karim Boussikouk, un autre athlète du cégep André-Laurendeau a monté sur la troisième marche du podium.

Cette performance a permis aux coureurs du Boomerang de terminer derrière les Nordiques du Collège Lionel-Groulx, au deuxième rang du classement général de la saison. Ils participeront au Championnat de conférence qui se déroulera le 14 octobre au parc Équestre de Blainville pour ainsi s’assurer une place au Championnat provincial deux semaines plus tard.

L’équipe des filles s’est quant à elle mérité une quatrième place au classement général de la saison grâce notamment à la 13e place de Lauriane Garcin, la première du Boomerang à franchir la ligne d’arrivée avec un temps 27 min. 26s. Lors de la course précédente, la première athlète du Boomerang avait terminé au 23e rang.

Golf

Les golfeurs du cégep André-Laurendeau ont gagné la deuxième place au Championnat provincial avec seulement 6 coups de plus que leur principal adversaire de la saison, le Collège Champlain St-Lawrence. Le tournoi se déroulait ce week-end au club de golf de L’Ancienne-Lorette.

Parmi les joueurs qui se sont démarqués, Simon Gaudet a obtenu le troisième rang en terminant le circuit avec une fiche de 73 coups, samedi. Le lendemain, avec un total de 75 coups, ses coéquipiers Olivier Ménard et Philip Isabelle ont terminé à égalité en troisième position en individuel.

Mais ces performances n’ont pas été suffisantes pour garder le premier rang du classement qui est revenu à l’équipe de Québec. La performance du Boomerang permet malgré tout d’assurer la présence de l’équipe au championnat canadien de l’Association canadienne de sport collégial (ACSC) qui aura lieu du 17 au 21 octobre, en Ontario.

Soccer

Le Boomerang a blanchi l’équipe du cégep Édouard-Montpetit par la marque de 2-0 au parc Riverside, samedi. Yanin Weladji a vu le fond du filet à deux reprises.

Le lendemain après-midi, Gabriel Laplante a créé l’égalité alors que le Boomerang affrontait la formation du cégep Bois-de-Boulogne. Malgré ce match nul, le Boomerang est toujours au premier rang de la division 2 de la ligue du Sud-Ouest. Les joueurs disputeront leur prochaine rencontre dimanche à 13h, au stade Alphonse-Desjardins, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Rugby

Malgré la défaite, les joueurs de rugby du Boomerang ont de quoi être fiers. Pour une première fois de son histoire, l’équipe masculine est au quatrième rang de la ligue du Sud-Ouest. C’est une véritable volte-face pour la formation qui avait l’habitude de terminer en fin de classement. Dimanche, ils ont obtenu une victoire de 24-15 contre l’équipe de Saint-Lambert, au parc RiverSide. Le 13 octobre, ils se mesureront, en terrain hostile, à la formation du Collège Jean-de-Brébeuf.

L’équipe féminine de rugby a quant à elle emporté sa dernière rencontre puisque le Collège Champlain de Saint-Lambert a déclaré forfait par manque de joueuses. Les deux équipes ont tout de même disputé la partie, que le Boomerang a remportée. Selon l’entraîneur en chef, Alain Ouellette, ses joueuses ont livré la meilleure performance de leur histoire, dont le jeu est de plus en plus structuré.

Volleyball

Le match d’ouverture de volleyball féminin aura lieu le 8 octobre, à 13h. Les joueuses accueilleront le collège Édouard Montpetit .

Pour plus d’infos ICI