Stations d’exercice pour aînés au parc Parent à LaSalle

Un espace d’exercice conçu expressément pour les personnes âgées verra le jour au parc Parent, derrière le Centre sportif Dollard-St-Laurent. Le projet d’îlot rassembleur comprendra aussi des aires de repos où les citoyens pourront notamment discuter.

Dès l’été prochain, les aînés pourront profiter de stations d’activités en plein air dotées de deux vélos stationnaires, d’une barre d’étirement ainsi que trois autres modules. Pour optimiser l’expérience, des panneaux informeront les usagers des différents mouvements à faire ainsi que la façon appropriée de les réaliser.

«Le but du projet est de faire bouger les personnes âgées, mais aussi de les faire sortir à l’extérieur. On a choisi un endroit à proximité de modules de jeux pour enfants afin de favoriser les rencontres intergénérationnelles», explique Christianne Cyrenne, directrice des travaux publics à l’arrondissement de LaSalle.

Modules

Pour renforcer les muscles des bras, les personnes âgées pourront opter pour le module d’exercice nommé pont en corde modifié, qui comprend une bicyclette à main, une épaule à roue ainsi que des barres d’accélération et de maintien.

Pour travailler les muscles du bassin et des jambes, la station filet en corde sera installée au sol avec une balance pour effectuer des torsions des hanches.

Une roue de taï-chi et une bicyclette à main s’ajouteront au module de l’escalier qui permettra d’exécuter des exercices variés favorisant la motricité manuelle.

La construction du projet, financé par le programme Municipalité amie des aînés (MADA), débutera cette semaine pour se terminer au printemps.

Installations

Pour permettre aux usagers de se reposer entre leurs exercices, trois tables à pique-nique ainsi que des bancs seront ajoutés autour des modules. Pour se protéger du soleil, deux abris seront érigés à chaque extrémité de l’îlot.

L’aménagement de la dalle de béton qui accueillera les nouvelles installations nécessitera l’abatage de certains frênes qui se trouvent déjà en mauvais état. Pour embellir l’espace, de nouveaux arbres, arbustes et fleurs de toutes sortes seront plantés au printemps.

Le reste du parc profitera aussi d’une cure de rajeunissement puisque les travaux comprennent l’aménagement de nouveaux sentiers, tandis que ceux déjà existants seront rafraîchis. Non loin de là, le parc Felix-Leclerc, à l’opposé de la bibliothèque L’Octogone, verra ses équipements extérieurs et les sentiers revitalisés. Certains bancs seront enlevés, tandis que d’autres seront relocalisés à des endroits plus opportuns.