Du nouveau chez Métro

Après cinq mois de travaux, les LaSallois pourront faire leur épicerie dans le supermarché Métro Plus Dollard totalement reconfigurés avec une SAQ intégrée en prime.

Dorénavant, les clients auront accès à une centaine de nouveaux produits disponibles. Avec un investissement de 4,5 M$, les propriétaires ont totalement repensé les dispositions des étalages, des départements ainsi que du décor du local situé à l’angle du boulevard Newman et de l’avenue Dollard.

L’équipe compte aussi une quinzaine d’employés supplémentaires. Des experts seront d’ailleurs aux comptoirs de viandes et de poissonnerie pour conseillers sur la préparation et la cuisson des aliments.

Plus d’espace sera accordé aux bières de micro-brasseries québécoises en plus d’une vaste gamme de produits sans gluten et biologique.

Le propriétaire franchisé Bruno Julien, accompagné de ses 80 employés, a procédé à l’inauguration du local fraîchement rénové en présence de nombreux dignitaires de l’arrondissement LaSalle, le 5 octobre.