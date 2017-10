Un LaSallois avec le Canadien de Montréal

Le joueur de hockey originaire de LaSalle Nicolas Deslauriers a été repêché par le Canadien de Montréal. Les Sabres de Buffalo ont échangé le joueur de 26 ans contre le défenseur Zack Redmond au début du mois d’octobre.

Deslauriers a déjà disputé deux matchs pour le Rocket de Laval, le club affilié au Tricolore, et compté un but et une passe. «Je me concentre sur mon jeu, mais de savoir que ça peut me donner la chance de jouer pour le Canadien, ça me motive encore plus», souligne-t-il.

L’attitude positive de ses nouveaux coéquipiers le stimule à vouloir se dépasser afin de retourner dans les ligues majeures.

Avant le début de la nouvelle saison, il avait été rétrogradé par Buffalo dans la Ligue américaine de hockey (AHL). Il n’a toutefois pas vu ce retour comme un échec, mais comme une occasion de montrer de quoi il est capable, une chance supplémentaire.

L’ailier gauche est heureux d’être revenu dans la belle province, puisqu’il éprouve une grande fierté à faire partie de l’organisation du Canadien. Un sentiment partagé par sa famille, ses amis et ceux qui ont joué au hockey à ses côtés quand il était plus jeune.

Avant les pros

Nicolas Deslauriers a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour les Sabres de Buffalo de 2014-2017. Au cours de sa carrière, l’ailier gauche a disputé un total de 211 parties et accumulé 30 points.

Né à l’Hôpital de LaSalle, il a d’abord vécu dans l’arrondissement de Verdun avant de déménager à Valleyfield. Il a fait ses premières armes dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ) pour les Huskies de Rouyn-Noranda pendant trois ans. Par la suite, il a rejoint les rangs des Olympiques de Gatineau pour une saison. En 2009, il a fait son entrée dans la LNH, repêché par les Sabres.

