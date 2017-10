Boomerang en bref du 17 octobre

Encore une fois, les athlètes sportifs du cégep André-Laurendeau se sont démarqués lors de différents événements sportifs. En voici un bref résumé.

Cross-Counrty

La performance la plus importante de la fin de semaine est sans aucun doute la victoire de l’équipe de cross-country qui a remporté le championnat de conférence au parc équestre de Blainville. Cette performance permet à l’équipe de participer au championnat provincial qui aura lieu le 28 octobre au parc Maisonneuve, à Montréal. Soufiane Sanba, originaire de Saint-Laurent a, pour une troisième fois, été le premier à franchir la ligne d’arrivée en 27 min. 47s. Deux autres coureurs du Boomerang, Abderaouf Hani et Karime Boussikouk ont respectivement terminé au troisième et quatrième rang de cette compétition.

L’équipe féminine a quant à elle terminé au sixième rang. Les deux coureuses, Lauriane Garin et Tegest Alemayehu ont de quoi être fière puisqu’elles ont obtenu leur meilleur classement à vie en terminant au 11e et le 17e rang.

Pour espérer une victoire du Boomerang, les athlètes devront porter une attention particulière à leurs adversaires du cégep de Sherbrooke, classé au premier rang au Canada.

Sanba espère bien être le grand vainqueur de cette dernière course.

Hockey masculin

L’équipe de hockey masculine a remporté la partie 7-1 contre leurs adversaires du collège Laflèche de Trois-Rivières. Le joueur Alexi Payant a réussi à marquer deux buts lors de ce match à l’extérieur. Nicolas Landry, Vincent Tétrault, Tristant Gagnon et Jérémy Gauthier ont chacun leur tour porté assistance à plus d’une reprise à leurs coéquipiers.

Le lendemain de cette victoire, le Boomerang s’est cependant fait blanchir 6-0 par les Filons de Thetford, à domicile. Alors que l’équipe de LaSalle n’avait enregistré aucune pénalité la veille, les fautes étaient nombreuses chez les deux adversaires. André-Laurendeau est présentement troisième sur un total de quatre au classement de la ligue du Sud-Ouest.