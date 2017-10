Agenda communautaire 19 octobre 2017

L’agenda communautaire est offert aux organismes à but non lucratif de LaSalle. Pour y figurer, faites parvenir un texte d’au plus 100 mots, au plus tard le lundi précédant la parution à: redaction_lasalle@tc.tc.

Bazar Saint-Nazaire

Un bazar d’automne au sous-sol de l’église Saint-Nazaire, 111 avenue Bélanger. Divers articles seront en vente, tels que les livres, des jouets, des articles de sport et des meubles le 27 et 28 octobre, de 9h à 16h.

Bénévoles recherchés et bazar

L’Association des bénévoles du Centre d’hébergement de LaSalle bazar, 8686 rue Centrale. L’événement aura lieu le 10 novembre, de 10h à 16h dans le hall d’entrée du centre. L’Association est aussi à la recherche de bénévoles pour participer aux activités de loisirs, être préposé à la boutique cadeau ou pour les cliniques de vaccination. Infos:514 364-6700 poste 40250. Le groupe de tricoteuse de l’Association est aussi à la recherche de dons de laine à tricoter. Infos: Claudette Archambault au 514 363-9378.

Bazar d’hiver

L’église Saint-Catherine-Labouré organise un bazar d’hiver. Une multitude d’articles seront en vente dont, des vêtements, des articles de Noël, de la vaisselle, des livres et des meubles. L’événement aura lieu les 20, 21, 22 octobre, de 10h à 16h et le dimanche 22 octobre, de 10h à 13h, au 448 rue Trudeau.

Aide à l’emploi

Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail (SORIF) offre un programme préparatoire à l’emploi de 15 semaines à temps plein. Les ateliers destinés aux cheffes de famille monoparentale débutent le 6 novembre. Les participantes peuvent bénéficier d’allocation d’aide à l’emploi, de frais de garde et de transports de la part d’Emploi-Québec. Les places sont limites. Infos:514 271-3866

Bienvenue aux immigrants

Un événement pour aider les immigrants en termes d’emploi d’éducation et de famille aura lieu le 19 octobre au cégep André-Laurendeau. L’occasion pour eux d’avoir accès gratuitement à plusieurs ressources. Les organismes seront aussi présents pour présenter des ateliers sur divers sujets. Organisé en collaboration avec le Centre social aux immigrants, l’événement gratuit se déroulera dans la salle 1.246 de 15h à 20h. Infos: claurendeau.qc.ca/bienvenue

Âge d’Or Saint-Télesphore

Les après-midi de cartes ont lieu dans le sous-sol de l’église Saint-Télesphore de 13h à 16h au coût de 4$. Des soirées dansantes, au prix de 7$, auront lieu tous les jeudis de 19h à 22h et seront suivies d’un buffet. La carte de membre est obligatoire. Un souper poulet BBQ pour l’Halloween est organisé le 26 octobre dès 18h30. Il sera suivi d’une soirée dansante, le coût est de 15$ pour les membres et de 20$ pour les non-membres. Les billets sont en vente au sous-sol de l’église et ne seront pas en vente le soir de l’événement. Un bazar est aussi prévu le 2, 3 novembre de 9h à 17h et le 4 novembre, de 9h à 15h, au sous-sol de l’église. Des vêtements, de la vaisselle et des électroménagers seront disponibles. La vente des objets se déroulera au 8811 rue Centrale, entrée par la 66e Avenue.

Âge d’or Renaissance

Les club social Renaissance organise une soirée dansante avec buffet le 21 octobre de 19h à 23h au sous-sol de l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur, 55 6e Avenue. L’événement coûte 8$ pour les membres et 15$ pour les non-membres. Une sortie de Noël est aussi prévue, le 21 novembre à la cabane à sucre Constantin à Saint-Eustache. Le départ se fera à 15h, à l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur. Les places sont limitées. Cette soirée coûte 25 4 pour les membres et 30$ pour les non-membres. Les activités régulières de danse en ligne et de soirées dansantes se poursuivent. Infos: Lise Rouleau 514 366-0174 et Yvon Marquaire 450 638-2946.

Bazar Notre-Dame du Sacré-Cœur

Bazar d’automne au sous-sol de l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur, 55 6e Avenue. Des libres, des vêtements, des articles de sport et sacs à main seront vendus le 3 novembre de 10h à 16h et le 4 novembre, de 9h30 à 16h.

Café des aînés

Le Centre du Vieux-Moulin est à la recherche de bénévoles, disponible une

demie journée pour l’activité du café des aînés. Les rencontres ont lieu du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et l’après-midi, de 11h30 à 15h. Infos: 514 364-1541

Comment faire un budget

L’Association Coopérative d’Économie Familiale du sud-Ouest de Montréal (ACEF) offre un atelier pour équilibrer un budget au 6734 Monk. Dans le respect des valeurs de chacun, la formation de trois rencontres aura lieu le 23 et 30 octobre et le 6 novembre, de 18h30 à 21h. Elle coûte 75$ pour 1 personne et 120$ pour deux. Les places sont limitées. Inscription: 514 362-1771 poste 0

Ensemble vocal LaSalle

L’Ensemble vocal de LaSalle est à la recherche de chanteurs hommes basses et ténors. Les répétitions ont lieu tous les mercredis, de 19h30 à 22h à l’hôtel de ville de LaSalle, 55 av. Dupras. L’ensemble pige dans un répertoire populaire pour qu’une fois par an, il présente un concert grand public. Infos: 514 722-4925 ou 514 933-9831.

Cours de yoga

Des cours de yoga seront offerts au Club de Garçons et filles, de 18h15 à 19h15, dans le parc Lefebvre, près du 8600 Hardy. Ils auront lieu du 10 octobre au 14 novembre, avec une pause le 31 octobre pour l’halloween. Les cinq cours, au coût de 60$, sont payables sur place le 10 octobre. Les participants doivent apporter leur tapis ou une grande serviette. Infos: rmonastesse@Hotmail.com

Brunch de la Fondation de l’Hôpital LaSalle

Le premier brunch annuel de la Fondation de l’Hôpital LaSalle aura lieu le 22 octobre au Buffet Il Gabbiano de 12h à 15h. Tous les profits seront versés à l’achat de 4 lève-personnes pour les soins de longue durée. Les billets sont en vente au coût de 50$ en ligne jedonneenligne.org/fondationlasalle. Infos: 514 367- 8613

Emploi

Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail (SORIF) offre une préparation à l’emploi pour les femmes cheffes de famille monoparentales. Le programme à temps plein, d’une durée de 15 semaines, débute le 6 novembre. Il s’adresse à celles qui désirent faire un retour au travail ou aux études. Les participantes peuvent obtenir des allocations d’aide à l’emploi, des frais de garde et de transports. Infos: 514 271-3866.

Ensemble vocal

L’ensemble vocal Voix des aulnes est à la recherche de chanteurs, aucune expérience requise. Le répertoire populaire varié est présenté dans des résidences et lors d’un spectacle de fin de saison. Infos: Jocelyne Brault au 514 769-8904.

Musiciens recherchés

L’harmonie de l’Association Musicales de LaSalle est à la recherche de plusieurs musiciens amateurs. Flûtes traversières, hautbois, clarinettes, saxophones (alto, ténor, baryton), euphoniums, trompettes, cors, trombones, clavier, guitare basse, percussion sont attendus les mercredis, de 19h30 à 21h30, 55 avenue Dupras. L’adhésion coûte 60$. Infos: musiqueaml@outlook.com ou harmonielasalle.wixsite.com/harmonieaml

Âge d’or Sainte-Catherine Labourée

Des cours de danse en ligne seront offerts pour les 50 ans et plus au Club de l’Âge d’Or Sainte-Catherine Labourée. Le coût pour les membres est de 3$ pour un cours et de 5$ pour deux cours. Pour les non-membres, le tarif pour une séance est de 4$ et de 7$ pour deux cours. Pour débutant, la danse en ligne sera de 13h à 14h et pour le niveau intermédiaire, de 14h15 à 15h15. Des soirées dansantes seront aussi organisées de 19h à 22h30, de 19h à 22h30. Ces soirées incluent le buffet pour un montant de 7$ pour les membres et de 11$ pour les autres. Les activités auront lieu dans le sous-sol de l’église, 448 rue Trudeau. Infos: Sandra Wygodansky 514 363-5802

Joueurs de fléchettes recherchés

La Légion royale canadienne reprend ses activités. L’organisme recrute des joueurs de fléchettes. Les parties ont lieu les lundis, mardis et mercredis soir pour un montant variable. Du crible en équipe est organisé le dimanche à 113h, au coût de 10$. Infos: 514 595-0595.

Patiner pour rencontrer

Séances de patinage libre pour les personnes de 55 ans et plus organisées par les Aînés de LaSalle. Les rencontres auront lieu les mardis et jeudis, de 13h30 à 15h, au Centre sportif Dollard St-Laurent. Le 3 octobre, à partir de 13h, il sera possible de se procurer une carte de membre au coût de 15$. La liste des activités 2017-2018 est disponible sur demande. Infos: Luc Morin 514 364-0124.

Ligue de dards

Les inscriptions pour la ligue de dard du centre communautaire LaSalle sont ouvertes. Des pratiques ont lieu les mercredis, vendredis et dimanches. Des tournois de dards et de crible sont organisés pendant la saison. Info : Mercredi, Collette 514 595-5132. Vendredi, Claude 450 638-4917. Dimanche, Barry 514 363-1085. Il est aussi possible de louer la salle de réception pour des événements. Infos: Collette 514 595-5132.

Bénévoles lecteurs recherchés

Vous aimez la lecture et vous avez envie d’aider un enfant en difficulté scolaire à réussir? En devenant bénévole à J’apprends avec mon enfant (JAME), vous pourrez ainsi faire découvrir à un jeune de 6 à 9 ans, référé par une école primaire de votre quartier, les merveilleux bienfaits de la lecture en allant lire avec lui à son domicile une heure par semaine entre 16h et 19h. Infos: 514 765-7686, poste 7017.

Outremangeurs anonymes

Le groupe Reviens ça marche des Outremangeurs Anonyme aide les personnes qui souffrent de compulsion alimentaire. Des rencontres sont prévues les mardis à 19 h, au CLSC de Verdun, 400 de l’Église, local 351. L’endroit est accessible pour les personnes handicapées. Infos: 514 490-1939 ou Outremangeurs.org

Aide au jeu compulsif

L’organisme Gam-Anon offre de l’aide pour les parents et les amis des joueurs compulsifs. Les rencontres ont lieu le dimanche à 19h30, à la maison Jean-Lapointe, 111 rue Normand #7. Le stationnement est gratuit après 18h. D’autres rencontres sont aussi prévues le mercredi à 19h30, à l’église Chrétienne, 1775 Édouard-Laurin. Infos: 450 678-0897 ou au http://www.gam-anon.org