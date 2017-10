Les golfeurs du Boomerang de LaSalle au championnat national

Les golfeurs du Boomerang ont obtenu le 5e rang lors du championnat canadien de golf Ping, à Oshawa. Pour une quatrième année consécutive, la formation laSalloise s’est classée dans le trop 10 des équipes au pays.

«Nous étions 8e au Canada la semaine passée. C’est une très bonne performance, surtout que les conditions de vent étaient très difficiles», précise l’entraîneur-chef Benoît Lemieux. Bien que l’an dernier, le Boomerang avait terminé deuxième, il est fier de son équipe qui compte quatre recrues de 17 ans et seulement un vétéran.

Leur performance est d’autant plus significative puisque les autres golfeurs présents au championnat sont pour la majorité des étudiants universitaires âgés entre 20 et 25 ans.

Olivier Ménard, originaire de Valleyfield, a été le joueur du Boomerang avec le meilleur classement en terminant 8e avec 303 coups. Il était suivi par son coéquipier, le vétéran Brendan Smith, qui a inscrit un coup de plus pour une 9e place au pays.

Les golfeurs du Boomerang sont habitués de compétitionner, mais en individuel. Faire un championnat en équipe est une toute nouvelle expérience pour eux. «De dépendre des performances des autres leur montre qu’ils doivent être concentrés à chaque coup. C’est stressant, mais ça leur apprend de ne pas abandonner», explique l’entraîneur.

Selon lui, évoluer au sein d’une équipe aide les joueurs à mieux se développer et ainsi avoir la chance de jouer professionnellement au golf.

Avec leur 5e place, le Boomerang était à seulement 6 coups sur un total de 1237 de leurs principaux rivaux, les Lions du cégep Champlain St-Lawrence. Un chiffre qui fait prendre conscience que les premiers trous en début de tournoi auraient pu faire une différence dans le classement final.

M. Lemieux réitère toutefois combien il est satisfait de la performance de ses golfeurs et il est déjà fébrile de voir comment ils se comporteront l’an prochain, convaincu que le résultat ne sera que plus satisfaisant.