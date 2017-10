LaSalle préparent les contrats pour l’hiver

Difficile de croire avec les belles températures des dernières semaines que l’hiver est à nos portes. Histoire d’être bien préparé, LaSalle prévoit acheter 1 200 tonnes de sel de déglaçage de plus que l’an dernier.

Un contrat de 487 000$ a été octroyé à la compagnie Compass Minerals pour l’achat de 5 500 tonnes de sel de déglaçage lors du dernier conseil d’arrondissement, le 2 octobre. Les dépenses sont réparties à 20 % pour la fin de l’année 2017 et 80 % pour 2018.

L’an dernier, l’estimation était de 4 100 tonnes. Il a toutefois fallu commander 200 tonnes supplémentaires en raison des nombreuses périodes de verglas. Normalement, les arrondissements de Montréal peuvent se dépanner entre eux, mais tout le monde en a manqué, il a donc fallu en faire venir de dernier recours.

«On aime mieux en avoir de trop que d’être obligé d’en faire venir à gros prix, précise la chargée aux communications de LaSalle, Caroline Éliott. D’autant plus que les surplus peuvent facilement être conservés pour les années suivantes».

Il est difficile de déterminer les quantités d’avance puisque chaque situation est différente. Les équipes et le matériel doivent être prêts selon les conditions de neige, de verglas, de froid ou de températures plus chaudes, et l’ajout de sel est déterminé selon ces paramètres.

Un camion-benne peut contenir environ six tonnes de sels.

Remorquage

En plus des chaussées glissantes, le conseil doit aussi prévoir un budget afin de déplacer les voitures stationnées en infraction qui nuisent aux opérations de déneigement. Ainsi, pour la location horaire de quatre remorqueuses et un opérateur, une dépense d’environ 155 000 $ a été autorisée.

La compagnie Remorquage Centre-Ville a obtenu le contrat regroupé entre plusieurs arrondissements qui se termine à la fin de l’hiver 2018. Une prolongation est toutefois prévue si la saison froide s’étire.

Sel de déglaçage