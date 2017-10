Juripop pour les aînées laSallois

La maltraitance envers les personnes âgées est un sujet d’actualité en raison du vieillissement de la population. La clinique juridique Juripop, qui milite pour l’accessibilité à la justice pour tous, arrêtera sa Caravane 360 à LaSalle, vendredi, afin d’informer nos aînés sur leurs droits tout en utilisant un langage clair.

En première partie de journée au Centre culturel Henri-Lemieux, une conférence défait certains mythes qui ont la vie dure. «Beaucoup de gens pensent encore que le conjoint de fait héritera des biens au moment de leur décès, alors que c’est tout à fait faux», assure l’avocat et directeur des services juridiques Alain M. Gaulin.

Plusieurs veulent aussi éviter de consulter un notaire jugeant les honoraires trop cher ou le processus trop compliqué. Or, selon M. Gaulin, les coûts engendrés après le décès en raison d’une mauvaise planification sont souvent plus élevés et affectent de toute façon la succession, le contraire de l’économie désirée au départ.

Reconnaître la maltraitance

Caravane 360 servira aussi à définir la maltraitance. «Ce n’est pas juste une claque en arrière de la tête, il y a de la maltraitance psychologique, mais aussi financière», précise M. Gaulin.

Nos aînés doivent prendre conscience que, dans la majorité des cas, les abus proviennent de gens qu’ils connaissent, voire de leur famille. Parfois, le but n’est pas nécessairement de faire du tort à la personne, mais plutôt de l’influencer à son avantage.

Chacun a la capacité de prendre ses propres décisions, selon ses limites, mais il est également possible de se tourner vers une personne de confiance en cas de doute.

À la fin de l’activité, des rencontres seul à seul seront d’ailleurs possibles avec différents intervenants tels qu’un avocat, un notaire, une travailleuse sociale, un médecin, une infirmière ainsi qu’un psychologue.

Outil de référence

Le Centre du Vieux-Moulin a obtenu le financement afin de rééditer son guide des aînés. Publié pour la première fois en 2012, ce petit cahier offre des réponses rapides à certaines questions notamment sur la sécurité. On y retrouve en autre des conseils au sujet des médicaments, de la fraude, de la sécurité piétonnière et autres.

«On le refait pour y intégrer de nouvelles informations pertinentes et faire une présentation interactive auprès de la population», ajoute Hélène Lapierre, directrice du Centre du Vieux-Moulin, organisme communautaire qui planifie des activités pour les personnes âgées.

Caravane 360 est présenté à LaSalle grâce à une collaboration entre le centre et la clinique juridique Juripop. Le droit et la maltraitance sont des sujets complexes, et c’est la raison pour laquelle Juripop a créé cette caravane qui se déplace dans plusieurs villes du Québec.

Caravane 360