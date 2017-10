La parole aux candidat: question #5

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de LaSalle aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Comment souhaitez-vous favoriser l’intégration des nouveaux arrivants à LaSalle?

Manon Barbe

Équipe Barbe – Pro Action LaSalle

Ayant à cœur l’acceptation de toutes les formes de diversité et l’intégration des populations immigrantes, nous avons adopté en septembre 2016 un premier plan d’action portant sur la diversité culturelle. Se déclinant en six orientations, il comporte plusieurs pistes d’action concrètes que nous avons commencé à mettre en œuvre.

•Nous invitons les nouveaux arrivants à participer aux événements laSallois permettant le rapprochement des cultures dont le festival de la S.O.U.P.E, le Festival d’ici et d’ailleurs, les Olympiades du « Vivre-ensemble ».

•Nous avons mis en place des mécanismes de communication pour faire connaître aux nouveaux arrivants les services municipaux, les possibilités de carrière et les emplois disponibles dans la fonction publique.

•Nous travaillons pour offrir aux jeunes issus des communautés culturelles un programme de parrainage professionnel et de stages d’été dans l’arrondissement.

L’interculturalisme est une richesse qu’il faut développer et faire épanouir. D’ailleurs, des membres de notre équipe sont issus de communautés culturelles.

Tous les détails de notre vision sur equipebarbeteam.com.

English version of our vision on the integration of new immigrants on equipebarbeteam.com.

Kathy Landry

Projet Montréal

Une des grandes richesses de LaSalle est sa diversité culturelle. Toutefois, plusieurs familles d’immigrants vivent dans une situation précaire, qu’elles soient nouvellement arrivées ou qu’elles éprouvent encore des difficultés à s’intégrer après quelques années dans notre communauté.

Cet enjeu est important pour Projet Montréal LaSalle. Nous comptons restructurer les ressources afin d’améliorer les communications entre les organismes et faciliter les échanges de services à l’intérieur d’un réseau bien implanté. Une étroite collaboration entre l’arrondissement et les associations culturelles est primordiale afin d’établir des liens solides avec les nouveaux citoyens.

Bien que plusieurs services soient disponibles en anglais ou dans une autre langue, l’information quant à ceux-ci est toutefois divulguée majoritairement en français. Considérant que certains nouveaux arrivants ne le parlent pas, il nous parait logique de traduire dans plusieurs langues les informations de base dont ils ont besoin.

Nous comptons créer un comité d’accueil local, traduire le bottin des activités et de services d’urgence dans plusieurs langues et tenir des rencontres d’information dans les écoles en partenariat avec les acteurs communautaires clés.

Monique Vallée

Équipe Coderre

L’équipe Denis Coderre – LaSalle représente le tissu social de LaSalle et est consciente des besoins d’intégration.

Le « Vivre-ensemble » est une partie importante de notre plate-forme. Nous favoriserons l’intégration économique des nouveaux arrivants avec des programmes comme le Projet Intégration-Travail-Formation.

Nous devons offrir un environnement qui permet aux nouveaux arrivants de se loger, se nourrir et s’instruire convenablement. Nous mettrons en place un « vrai » centre communautaire. Un lieu où les nouveaux arrivants, et tous les LaSallois, trouveront les services nécessaires à leur intégration ainsi que des ressources d’aide ponctuelle, ce que l’équipe sortante n’a pas réalisé malgré ses 16 années au Conseil d’arrondissement.

Il faut mieux protéger les droits des nouveaux arrivants. L’équipe sortante a fait preuve de laxisme lors de la construction de certains quartiers, tel le Bois-Des-Caryers, laissant les nouveaux résidents à eux-mêmes.

Nous offrirons de meilleurs services récréatifs et culturels pour permettre à toute la population de mieux profiter de nos installations.

Equipe Denis Coderre – LaSalle, avec le support d’une administration Coderre à Montréal : nous veillerons au grain!