La parole aux candidats: question #6

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de LaSalle aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Que comptez-vous faire pour favoriser les commerces de proximité à LaSalle?

Manon Barbe

Équipe Barbe – Pro Action LaSalle

Avec l’aide de PME Montréal Grand Sud-Ouest et une firme spécialisée dans le domaine, nous avons réalisé l’an dernier un diagnostic portant sur l’ensemble du commerce de détail à LaSalle incluant nos commerces de proximité.

Ce grand diagnostic et l’analyse de pistes de solutions pour bonifier le commerce de détail s’est fait de concert avec plusieurs commerçants et spécialistes. Les recommandations émises ont servi à créer un plan d’actions solide.

Pour les commerces de quartier, des revitalisations et personnalisations d’artères sont au programme. L’avenue Dollard en est un bel exemple alors que citoyens et commerçants ont été invités à définir le scénario actuel. Plusieurs rencontres ont eu lieu. Les commerçants souhaitaient accroître l’expérience piétonnière et cycliste de façon à créer un plus grand achalandage. C’est fait. Des enjeux de sécurité publique ont été au cœur des compromis. Les adversaires critiqueront toujours, peu importe l’ampleur des résultats obtenus. Nous sommes fiers, comme équipe, d’avoir obtenu de Montréal ces millions investis sur notre territoire.

Un vote pour l’Équipe Barbe Team est un vote pour LaSalle!

Kathy Landry

Projet Montréal

Il est prioritaire pour Projet Montréal de créer des quartiers à échelle humaine. Les commerces de proximité ont une importance majeure dans la vie de quartier, favorisant l’achat local, le déplacement en transport actif et la création de liens entre citoyens. Notre équipe de LaSalle, composée de quatre entrepreneurs, a cet enjeu particulièrement à cœur.

Afin de favoriser l’entrepreneuriat local, notre équipe mettra sur pied un incubateur d’entreprises, créera un espace collaboratif et travaillera à réduire le fardeau bureaucratique avec l’administration municipale. Un comptoir-service sera ouvert selon des heures prolongées les soirs et les weekends afin de répondre aux besoins des commerçants.

Nous nous assurerons d’avoir une offre diversifiée en élaborant un schéma d’aménagement commercial et nous appliquerons un régime fiscal plus équitable pour les petits commerces, ajustant la taxation et permettant le paiement des taxes en plusieurs versements.

Nous croyons, comme plusieurs LaSallois(e)s, que la rue Centrale a un potentiel immense pour dynamiser la vie de quartier et nous prévoyons concentrer nos efforts sur celle-ci durant la première phase de notre plan d’action.

Monique Vallée

Équipe Coderre

Nous serons pro-actifs pour l’essor des commerces de proximité à LaSalle.

Notre vision est claire: ces commerces créent une vie de quartier et un attachement à notre arrondissement. C’est en les appuyant que nous stimulerons la croissance économique de LaSalle.

Seuls Montréal et le dynamisme du maire Coderre ont mis en place des encouragements aux commerces sur notre territoire. L’équipe sortante à LaSalle semble vouloir imiter l’arrondissement du Plateau Mont-Royal face aux commerces -ce qui explique sûrement l’appui de l’équipe sortante à l’équipe du Plateau.

L’équipe Coderre-LaSalle favorisera ces commerces en créant un climat propice. Nous encouragerons les LaSallois à « magasiner localement ». Nous intégrerons cette approche avec l’accueil des nouveaux arrivants et le développement de jeunes entrepreneurs.

Nous créerons une société de développement commercial (SDC) destinée au développement des artères commerciales : un meilleur accès aux commerces, une planification urbaine repensée, le e-commerce, des événements particuliers et surtout, valoriser les idées et l’expertise de nos commerçants.

L’équipe Coderre-LaSalle contribuera au développement de ces commerces et à une meilleure vie de quartier.