Spectacle de remerciements

Dans une ambiance circassienne, près de 700 bénévoles laSallois ont pu profiter du spectacle de la troupe Carpe Diem au Théâtre Desjardins. L’événement était organisé afin de les remercier de leur engagement auprès de leurs concitoyens.

La soirée s’est ouverte avec un cocktail animé par des artistes de la troupe et la mascotte de l’arrondissement, Fleming, vêtu d’un smoking pour l’occasion. Les participants ont même pu rapporter une photo souvenir. Par la suite, les spectateurs ont eu la chance d’admirer le talent d’athlètes multidisciplinaires lors de prestations acrobatiques telles que le trio de main à main et de tissus aériens. Les célébrations se sont terminées par un buffet et une soirée dansante animée par le groupe de musique Ad Lib.

À LaSalle, on compte environ une centaine d’organismes communautaires reconnus par la Ville de Montréal. Ils œuvrent autant dans le domaine de la santé, les sports, de l’éducation, de l’aide aux démunis, mais aussi dans plusieurs autres secteurs ou les besoins sont nécessaires. À la ville-centre, on en compte un peu moins de 700, selon les chiffres du gouvernement du Québec en 2013.