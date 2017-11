Manon Barbe réélue pour un 5e mandat à LaSalle

Quelques minutes après le début du dépouillement des bureaux de vote, dimanche, la victoire de Manon Barbe était pratiquement assurée. C’est donc sans surprise que la candidate sortante a été élue pour un cinquième mandat à la mairie de l’arrondissement LaSalle, mais cette fois sans aucune opposition au conseil.

«On savait que la réponse des LaSallois était bonne, mais on ne s’est pas assis là-dessus», assure Mme Barbe. D’ailleurs, elle n’attribue pas ce résultat à la chance, mais bien au dévouement des membres de son équipe, pour leur travail d’élus, mais aussi pour celui qu’ils ont effectué sur le terrain durant la campagne électorale.

«Je voulais vraiment qu’elle gagne. Elle est ce dont les LaSallois ont besoin et donne des réponses à nos questions», a expliqué le bénévole Brian Wellett.

Mme Barbe a remporté le vote avec 55 % des voix, 31 % de plus sur sa plus proche rivale de Projet Montréal, Kathy Landry.

Bien que Mme Landry aurait bien aimé remporter l’élection, elle est plutôt satisfaite du résultat. «C’est ma première expérience en politique, et on savait bien que ce n’était pas gagné d’avance. Je suis très contente de la victoire de Valérie Plante, et j’ai l’impression d’y avoir contribué», précise-t-elle.

Changement de chaise

La défaite de la candidate pour Équipe Coderre à la mairie, Monique Vallée, a été la plus grande surprise de la soirée électorale dans LaSalle. L’ancienne conseillère de Ville a terminé en troisième place avec seulement 20% des voix.

Elle se dit déçue non seulement de ses propres résultats, mais également de la déconfiture de son chef. «Je ne crois pas que Valérie Plante [de Projet Montréal] soit une personne capable de prendre les rênes de la ville», a commenté Mme Vallée. Elle est surprise de l’issue du vote puisqu’il ne correspond pas du tout à ce qu’elle avait perçu sur le terrain.

Un nouveau visage se joint au conseil d’arrondissement, entièrement occupé par Équipe Barbe. Lise Zarac, qui fait un retour en politique municipale, a été élue comme conseillère de Ville dans le district Cécil-P.-Newman.

Mme Zarac sera accompagnée de Josée Troilo et Serge Declos comme conseillers d’arrondissement.

Dans le district Sault-St-Louis, Richard Deschamps a été réélu au poste de conseiller de Ville ainsi que Laura Palestini et Nancy Blanchet pour les postes de conseillères d’arrondissement.

Popularité

Depuis les dernières élections, la popularité de Manon Barbe est en augmentation. En 2013, elle avait obtenu la victoire avec près de 40 % d’appui devant son plus proche adversaire, Jean-François Labbé d’Équipe Coderre, qui lui avait récolté 22% des votes.

Manon Barbe est mairesse de LaSalle depuis 2003. Elle vient de mener à terme sa 8e campagne électorale en carrière. Native et résidante de LaSalle, elle a fait le saut en politique quand ses enfants sont devenus assez grands.

Depuis le printemps, elle avait été nommée par Denis Coderre pour siéger en tant que présidente au conseil d’agglomération.

Appuis

Dans une salle du Buffet Il Gabbiano de la rue Lapierre où une cinquantaine de bénévoles étaient rassemblés pour suivre la soirée électorale, Mme Barbe a déclaré qu’elle collaborerait avec la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, puisque cette dernière semblait ouverte.

«Articulée, à l’écoute et intelligente, Mme Plante a semblé intéressé par mon expérience en politique municipale», a précisé Mme Barbe.

Ils étaient plusieurs à crier leur joie lors de l’annonce de la victoire de la première femme mairesse de la métropole.