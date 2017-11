Des fermetures cette fin de semaine

Les automobilistes qui empruntent Honoré-Mercier devront à nouveau se frayer un chemin à travers les détours en raison de plusieurs fermetures de route, les 11 et 12 novembre.

Des opérations d’inspections des panneaux de supersignalisation et des systèmes d’éclairage obligent le ministère des Transports à fermer certains tronçons de route afin d’assurer la sécurité des travailleurs ainsi que des citoyens.

En direction de la Rive-Sud, une voie sur deux sera ouverte sur le tablier du pont pendant toute la fin de semaine.

En plus de la réduction du nombre de voies, s’ajoute la fermeture complète de la bretelle de la route 138, en direction ouest, vers Châteauguay, entre 6 h et 10 h, samedi. Un détour est prévu par la route 132 est, jusqu’à l’intersection de la route Old Malone, où les automobilistes devront effectuer un demi-tour.

Dimanche, ce sera au tour de la bretelle de la route 132, en direction est, vers La Prairie, d’être fermée à la circulation automobile, entre 6 h et 10 h. Les automobilistes devront emprunter la route 138, en direction ouest, et faire un demi-tour dans l’échangeur de la route 207.

Des panneaux de signalisation seront installés par le ministère des Transports pour d’indiquer les détours que devront suivent les usagers de la route.

Les deux voix vers Montréal ainsi que les bretelles donnant accès au tablier du pont Honoré-Mercier demeureront ouvertes tout le week-end.

Comme il s’agit de travaux extérieurs, des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles pourraient entraîner le report de ces inspections.