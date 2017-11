Le CALAC de LaSalle fait sa place

Brie-Anna Gerardi a remporté six médailles, dont deux d’or, lors d’une des premières compétitions de la saison de natation. TC Media / Gracieuseté CALAC Previous photo Next photo



Le Club de Natation CALAC de LaSalle a obtenu de bons résultats lors du Festival provincial par équipe de la section 5 – Nord, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au total, les athlètes ont remporté 37 médailles d’or, 26 d’argent et 24 de bronze au début novembre.

«Les nageurs ont effectué de très belles performances. Ça commence bien la saison et ça nous permet de savoir sur quel aspect chaque athlète doit travailler», précise l’entraîneur des nageurs seniors, Marc Daoust.

Il est d’autant plus satisfait de l’attitude «de gagnant» des LaSallois, car selon lui, c’est ce qui les a menés à la victoire.

Depuis septembre, ses athlètes ont amélioré leur performance selon leur capacité respective. Toutefois, ils ont tous le même défaut: leurs départs ne sont pas assez rapides. «Les nageurs se gardent trop d’énergie pour la fin de la course, a remarqué l’entraîneur. On va travailler pour changer ça».

En pratiquant des points précis, M. Daoust souhaite améliorer la vitesse de ses jeunes en vue de la compétition d’envergure Invitation Provinciale AA-AAA Pointe-Claire, qui réunit les meilleurs nageurs de la province du 7 au 10 décembre.

Déterminée

Brie-Anna Gerardi a récolté six médailles individuelles et deux médailles d’équipe à l’occasion de la compétition qui se déroulait la première fin de semaine de novembre. C’est l’un des rares événements dans l’année où tous les membres du club de natation sont présents.

«Tout le monde s’encourageait, l’esprit d’équipe était à son comble. J’ai regardé les courses des plus jeunes, c’est important pour moi, car je me souviens qu’à cet âge, j’admirais beaucoup les nageurs seniors», raconte l’athlète de 19 ans.

Pour elle, la natation est comme vivre dans un autre monde. «Quand je nage, je ne pense à rien d’autre et ça m’aide dans mes études», explique l’étudiante en sciences nature au collège Dawson. D’ailleurs, elle profitera des prochains entraînements en vue d’une importante compétition en décembre pour se détendre avant sa période d’examens.

Brie-Anna Gerardi, qui pratique la natation depuis l’âge de quatre ans, se dit très déterminée et confie qu’elle redoublera d’efforts afin d’augmenter sa vitesse rapidement afin d’être au sommet de sa forme pour se mesurer aux différents adversaires à Pointe-Claire.

Perfectionnement

Le nageur laSallois de 14 ans Joshua Turner a pour sa part obtenu trois médailles d’or et une médaille de bronze. Il s’est distingué particulièrement lors des courses de courtes distances, 100 ou 200 mètres, avec différents styles de nage.

Dans la catégorie 100 mètres dos, il a même réussi à obtenir le meilleur temps, ce qui lui permet de se qualifier pour les Jeux nationaux de Winnipeg, au Manitoba, en juillet.

«Je trouve que j’ai bien performé, malgré la fatigue, explique Joshua. Les conditions de sommeil sont moins bonnes que lorsque je dors paisiblement à la maison», précise-t-il.

Il espère d’ailleurs améliorer ces résultats et sa vitesse d’ici la compétition de décembre. «J’aimerais me qualifier dans d’autres styles de nage pour les Jeux, alors je vais m’assurer de pratiquer mes virages et mes plongeons pour être plus rapide», explique le nageur.

D’ici les prochaines compétitions, le Club de Natation du CALAC, qui a remporté 27 médailles d’équipe, s’entraînera à raison de huit fois par semaine pour les 14 ans et plus, et deux fois par semaine pour les plus jeunes. Leur but sera de perfectionner leur technique, leur force et leur vitesse sous les conseils de leur entraîneur Marc Daoust.