Des dons qui réchauffent le cœur

Les sans-abri montréalais pourront se réchauffer grâce aux 600 manteaux d’hiver que souhaite récolter Les Vagues vendredi. En plus de faire un bon geste pour les plus démunis, ce sera la chance de donner une seconde vie à ce vêtement encore en bon état dont on ne se sert plus.

L’événement a lieu en même temps que le Black Friday, symbole de l’hyperconsommation, entre 7h et 16h. Les bottes et les mitaines seront aussi acceptées.

Les citoyens qui veulent offrirent leurs manteaux peuvent le déposer à l’hôtel Boxotel (175, rue Ontario Est). Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible d’envoyer un courriel à manteaux2017@besidemagazine.com et des membres de Vélo Bike iront les chercher.

La collecte est organisée par Les Vagues, un Centre de Stand Up Paddle (SUP) en mer au-delà du 50e parallèle, avec la collaboration du centre d’activités nautiques Kayak sans Frontière (KSF), à LaSalle.

L’ensemble des dons sera remis à la Maison du Père, l’Accueil Bonneau, la Mission Old Brewery et l’Opération Sous Zéro qui se chargeront de la distribution aux personnes dans le besoin.